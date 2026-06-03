창간 80주년 경향신문

강심장 개미군단 선봉은 ‘40대’···삼성전자·하이닉스 2X 가장 많이 샀다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

삼성전자와 SK하이닉스 일간 수익률의 2배를 추종하는 '단일종목 레버리지 상품' 투자에 40대가 가장 적극적인 것으로 나타났다.

단일종목 레버리지 상품의 경우 투자자 수는 40대에 이어 50대, 30대, 60대 순으로 많았다.

20대도 6.5%를 차지해 40대 이하 투자자 수가 전체의 약 60%에 육박했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

강심장 개미군단 선봉은 ‘40대’···삼성전자·하이닉스 2X 가장 많이 샀다

입력 2026.06.03 11:01

수정 2026.06.03 11:34

펼치기/접기
  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

단일종목 레버리지, 40대가 투자자 수·금액 1위

개별종목 큰손 5060과 차이···‘고위험’ 특성 영향

지난 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

지난 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

삼성전자와 SK하이닉스 일간 수익률의 2배를 추종하는 ‘단일종목 레버리지 상품’ 투자에 40대가 가장 적극적인 것으로 나타났다. 기존 개별 종목 주식시장의 ‘큰 손’은 50~60대라는 점과는 다른 양상이다.

연합뉴스에 따르면 한국투자·삼성·KB·NH투자증권이 3일 집계한 단일종목 레버리지 14종(인버스 2종 제외)의 상품 출시일인 5월27일부터 6월1일까지 4영업일 간 투자자 수는 7만850명으로 나타났다. 투자금액은 총 3조2755억원으로 1인당 평균 투자액은 4623만원이었다.

연령대 별로는 40대가 2만489명(28.9%)으로 총 1조225억원(31.2%)을 투자했다. 투자자 수와 금액 모두 전 연령대에서 가장 많았다. 이는 고위험을 동반하는 단일종목 레버리지 상품의 특징이 반영된 결과로 풀이된다. 기존 주식시장에서는 50대와 60대가 ‘큰손’으로 꼽힌다.

한국예탁결제원이 집계한 지난해 12월 결산 상장법인 주식 소유자 현황을 보면, 개인 주주 수는 50대(23.1%), 40대(21.8%) 순이었으며 소유 주식 수도 40대(18.6%)는 50대(34.4%)와 60대(26.6%) 다음이었다.

단일종목 레버리지 상품의 경우 투자자 수는 40대에 이어 50대(28.8%), 30대(22.2%), 60대(11.5%) 순으로 많았다. 20대도 6.5%를 차지해 40대 이하 투자자 수가 전체의 약 60%에 육박했다. 투자액으로도 40대, 50대(27.9%), 30대(19.4%), 60대(12.9%), 20대(5.5%) 순이었다.

다만 1인당 평균 투자액은 70대 이상이 6400만원으로 가장 많았고 60대(5100만원), 40대(5000만원), 50대(4500만원)가 뒤를 이었다.

증권업계 관계자는 “시장에서 주목받는 상품이지만 변동성에 노출되기 꺼리는 고령 투자자보단 이를 감수하고라도 높은 수익률을 기대하는 젊은 투자자의 선호도가 높은 것으로 보인다”고 말했다.

한편 단일종목 레버리지 상품에 투자하려면 금융투자협회 금융투자교육원에서 사전 교육(1시간)과 심화 교육(1시간)을 이수해야 한다. 지난 31일 기준 교육 신청자는 38만명으로 이 중 35만여명이 2시간 교육을 모두 이수했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글