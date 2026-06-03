창간 80주년 경향신문

BTS, 빌보드 메인 앨범차트 10주 연속 ‘톱 10’···르세라핌 10위

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

그룹 방탄소년단의 정규 5집 <아리랑>이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 10주 연속 '톱 10'에 올랐다.

2일 빌보드에 따르면 방탄소년단의 <아리랑>은 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 전주보다 한 계단 상승한 9위에 올랐다.

<아리랑>은 발매 직후 이 차트에서 K팝 최초로 3주 연속 1위에 올랐으며, 지난 6주간 3위, 4위, 5위, 7위, 8위, 10위를 기록했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

BTS, 빌보드 메인 앨범차트 10주 연속 ‘톱 10’···르세라핌 10위

입력 2026.06.03 11:32

  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

그룹 방탄소년단(BTS)이 지난 25일(현지시간) 미국 ‘아메리칸 뮤직 어워즈(AMA)’에서 통산 두 번째로 ‘올해의 아티스트’를 수상했다. 빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS)이 지난 25일(현지시간) 미국 ‘아메리칸 뮤직 어워즈(AMA)’에서 통산 두 번째로 ‘올해의 아티스트’를 수상했다. 빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 <아리랑>(ARIRANG)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 10주 연속 ‘톱 10’에 올랐다.

2일(현지시간) 빌보드에 따르면 방탄소년단의 <아리랑>은 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 전주보다 한 계단 상승한 9위에 올랐다. <아리랑>은 발매 직후 이 차트에서 K팝 최초로 3주 연속 1위에 올랐으며, 지난 6주간 3위, 4위, 5위, 7위, 8위, 10위를 기록했다.

타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)은 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’에서 전주보다 열한 계단 상승한 44위에 올랐으며, 미국을 제외한 빌보드 글로벌 차트에서는 4주 연속 1위를 차지했다. 발매 이후 이 차트에서 1∼4주차와 7∼10주차 1위를 기록하며 통산 8번째 정상을 차지했다.

방탄소년단은 오는 9월 18일 미국 라스베이거스 티모바일 아레나에서 개최되는 ‘2026 아이하트라디오 뮤직 페스티벌’(2026 iHeartRadio Music Festival) 무대에도 오른다. 카디 비, 스눕 독 등 세계적인 팝 아티스트들과 함께 무대에 선다.

‘빌보드 200’에선 르세라핌의 정규 2집 ‘퓨어플로우’(PUREFLOW)가 10위로 첫 진입했다.

르세라핌의 정규 1집 <언포기븐>(UNFORGIVEN)(6위)부터 미니 3집 ‘이지’(EASY)(8위), 미니 4집 <크레이지>(CRAZY)(7위), 미니 5집 <핫>(HOT)(9위)에 이번 신보까지 5개 앨범이 연속으로 해당 차트 ‘톱 10’에 진입했다.

넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스> 오리지널사운드트랙(OST) 앨범은 19위를 차지했다. 코르티스 <그린그린>(GREENGREEN)은 42위에 자리했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글