BTS, 빌보드 메인 앨범차트 10주 연속 ‘톱 10’···르세라핌 10위

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 <아리랑>(ARIRANG)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 10주 연속 ‘톱 10’에 올랐다.

2일(현지시간) 빌보드에 따르면 방탄소년단의 <아리랑>은 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 전주보다 한 계단 상승한 9위에 올랐다. <아리랑>은 발매 직후 이 차트에서 K팝 최초로 3주 연속 1위에 올랐으며, 지난 6주간 3위, 4위, 5위, 7위, 8위, 10위를 기록했다.

타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)은 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’에서 전주보다 열한 계단 상승한 44위에 올랐으며, 미국을 제외한 빌보드 글로벌 차트에서는 4주 연속 1위를 차지했다. 발매 이후 이 차트에서 1∼4주차와 7∼10주차 1위를 기록하며 통산 8번째 정상을 차지했다.

방탄소년단은 오는 9월 18일 미국 라스베이거스 티모바일 아레나에서 개최되는 ‘2026 아이하트라디오 뮤직 페스티벌’(2026 iHeartRadio Music Festival) 무대에도 오른다. 카디 비, 스눕 독 등 세계적인 팝 아티스트들과 함께 무대에 선다.

‘빌보드 200’에선 르세라핌의 정규 2집 ‘퓨어플로우’(PUREFLOW)가 10위로 첫 진입했다.

르세라핌의 정규 1집 <언포기븐>(UNFORGIVEN)(6위)부터 미니 3집 ‘이지’(EASY)(8위), 미니 4집 <크레이지>(CRAZY)(7위), 미니 5집 <핫>(HOT)(9위)에 이번 신보까지 5개 앨범이 연속으로 해당 차트 ‘톱 10’에 진입했다.

넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스> 오리지널사운드트랙(OST) 앨범은 19위를 차지했다. 코르티스 <그린그린>(GREENGREEN)은 42위에 자리했다.