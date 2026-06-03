제9회 전국동시지방선거일인 3일 강원지역 투표소에는 이른 아침부터 유권자들이 몰려 소중한 한표를 행사했다.

이날 오전 화천군 파로호 인근 동촌1리 4반 주민들은 화천군에서 지원한 행정선을 타고 구만리 선착장에 도착한 후 다시 버스를 갈아타고 약 30분 거리의 풍산초교 투표소를 찾았다.

이 마을 주민들은 “귀가하는 시간까지 고려하면 투표를 하는 데 2시간가량 소요되지만 소중한 권리인 만큼 꼭 해야 한다고 생각했다”라고 말했다.

동촌1리 4반 마을은 1940년대 화천댐 건설 이후 육로가 끊기면서 ‘육지 속 섬마을’로 불리게 됐다.

이날 춘천시 석사동 제6 투표소가 마련된 봄내초등학교 체육관에도 오전 5시부터 유권자들이 모여들었다.

지팡이를 짚은 고령 유권자뿐 아니라 유모차를 끄는 젊은 부부 등 다양한 세대가 줄을 서 투표권을 행사했다.

어머니와 함께 투표소에 온 최모씨(26)는 “중앙정부와 호흡을 맞춰 지역의 발전을 이끌 수 있는 후보가 당선되길 바란다”며 “청년들이 지역에 정착할 수 있도록 좋은 일자리를 많이 만들어 주면 좋겠다”라고 말했다.

강원지역에서는 이번 6·3지방선거를 통해 도지사와 교육감을 비롯해 시장·군수 18명, 광역·기초의원 등 251명(선출 221명·비례 30명)을 뽑는다.

이번 선거에는 도지사 후보 2명, 교육감 후보 4명, 시장·군수 후보 46명, 광역의원 후보 108명, 광역비례 후보 15명, 기초의원 후보 272명, 기초의원 비례대표 후보 43명 등 모두 490명이 출마해 유권자의 선택을 기다리고 있다.

강원지역 유권자 수는 132만9742명이다.

이날 오전 10시 현재 강원지역 투표율은 13.3%로 대구(13.7%)에 이어 전국에서 두 번째로 높은 것으로 집계됐다.