제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 경기 남부권에서는 투표소 내 소란, 투표지 촬영 등 선거 관련 신고가 잇달았다.

경기남부경찰청은 이날 오전 6시부터 오전 10시까지 총 17건의 선거 관련 신고가 접수됐다고 밝혔다. 접수된 신고는 투표소 내 소란 등 8건, 투표지 촬영·훼손 1건, 부정투표 의심 1건, 기타 7건 등이다.

구체적으로는 경기 광주 신현동 소재 투표소에서 이날 오전 7시46분쯤 “부정선거 같은 일이 발생했다”는 신고가 접수됐다. 신고자는 “투표용지 3장을 받아야 하는데 2장만 받아 투표함에 넣었더니 투표사무원이 왜 2장만 넣었냐고 물었다”며 부정선거를 주장한 것으로 전해졌다.

현장 확인 결과 전산상으로는 투표용지가 3장 정상 출력된 것으로 확인됐으며, 선거관리위원회에서 추가로 확인 중이다.

이날 오전 8시32분 하남 감일동의 투표소에서는 “한 시민이 소란을 피우고 있다”는 신고가 접수됐다. 소란을 피운 시민은 “7장의 투표용지 중 6장 밖에 받지 못했다”고 주장하며 항의한 것으로 파악됐다.

같은 날 오전 9시41분 화성 동탄에서는 “한 남성이 투표소 안에서 사진을 찍고 있다”는 내용의 신고가 들어왔다.

한편 경기남부경찰청은 32개 경찰서에서 각 30여명씩 960여명, 기동대 10개 대와 광역예방순찰 4개 대 등 750여명을 각각 동원해 우발 상황에 대비 중이다.