창간 80주년 경향신문

한국에너지공대 김경모 교수, 미국원자력학회 ‘최우수 논문상’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

한국에너지공대 김경모 교수, 미국원자력학회 ‘최우수 논문상’

입력 2026.06.03 13:07

김경모 교수. 한국에너지공대 제공

김경모 교수. 한국에너지공대 제공

한국에너지공대(켄텍)는 “에너지공학부 김경모 교수가 2026년도 미국원자력학회(Annual Meeting)에서 열수력 부문 최우수 논문상을 받았다”고 3일 밝혔다.

열수력 부문 최우수 논문상은 전년도 열수력 관련 학술 세션이나 전문 학술대회에서 발표된 논문 중 우수 논문에 수여된다.

김 교수는 미국 미시간대학교, 미국 원자력규제위원회와 공동 연구를 통해 원자력발전소 안전성 평가의 핵심 기술인 냉각재 상실사고 해석 정확도를 높인 성과를 인정받았다.

냉각재 상실사고는 원자로 냉각재가 배관 파손 등으로 외부로 유출되는 사고를 말한다. 사고 발생 때 연료봉이 얼마나 빠르게 냉각되는지, 최고 온도가 어느 수준까지 오르는지를 예측하는 것은 원전 안전성 평가의 주요 과제다.

김 교수는 냉각재 상실사고 상황에서 연료봉 표면 온도가 급격히 오르고, 냉각수가 증기로 변하는 조건을 모사한 실험을 수행했다. 물방울과 증기가 섞인 복잡한 유동 상태에서 열전달 특성을 정밀하게 측정하고, 실제 현상을 더 정확하게 예측할 수 있는 모델을 개발했다.

켄텍은 이번 연구가 실제 원전 안전 문제와 직결되는 열전달 현상을 실험적으로 규명하고, 이를 예측 모델로 발전시킨 점에서 평가를 받았다고 설명했다.

김 교수는 “이번 연구 성과는 원전 사고 해석 코드의 정확성을 향상시키고, 비상 상황에서 원자로의 온도 변화를 보다 정밀하게 예측하는 데 활용될 수 있다”며 “이를 통해 원전 안전성 평가 기술을 한층 발전시키는 데 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글