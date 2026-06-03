[속보] 지방선거 오후 1시 총 투표율 46.0%…동시간대 지방선거 역대 최고

3일 제9회 전국동시지방선거 투표율이 오후 1시 현재 46.0%로 나타났다. 지난달 29~30일 실시된 사전투표율이 반영된 수치다.

중앙선거관리위원회 홈페이지에 따르면 이날 오후 1시 기준 전국 투표율은 46.0%로 집계됐다. 투표가 시작된 오전 6시부터 7시간 동안 전국에서 995만4331명이 투표를 했다.

사전투표자 수 1056만4222명까지 합산하면 총 2051만8553명이 투표를 했다. 전체 선거인 수는 4464만9908명이다.

이는 시간대별 투표율을 집계하기 시작한 제2회 지방선거(1998년) 이후 역대 지방선거 중 같은 시간대 최고 투표율이다. 또한 같은 시간대 기준 2022년 제8회 지방선거 투표율(38.3%)보다 7.7%포인트 높다. 2018년 제7회 지방선거(43.5%)와 견주어도 2.5%포인트 높다.

지역별로 보면 전남이 56.1%로 가장 높았고, 경기가 43.0%로 가장 낮았다. 구체적으로 서울이 46.1%, 부산 45.1%, 대구 46.5%, 인천 43.4%, 광주 43.3%, 대전 45.5%, 울산 46.9%, 세종 47.8%, 경기 43.0%, 강원 51.8%, 충북 46.3%, 충남 45.6%, 전북 52.2%, 전남 56.1%, 경북 47.3%, 경남 49.4%, 제주 44.4%였다.

사전투표와 재외투표·선상투표·거소투표 투표율은 오후 1시 공개되는 투표율 때부터 합산됐다. 중앙선관위가 매시간 정각쯤에 홈페이지에 공표하는 투표율은 전국에서 10분 전에 취합된 투표율을 기준으로 한다.

이날 오전 6시 전국 광역단체장 16명, 교육감 16명, 시·군·구 기초단체장 227명, 광역의원 933명, 기초의원 3035명 등 총 4227명을 선출하는 제9회 지방선거 본투표가 전국 1만4288개 투표소에서 시작됐다. 경기 평택을, 부산 북갑 등 14개 선거구에서 국회의원 공석을 채우기 위한 재보궐 선거도 동시에 치러진다.

이날 오전 6시부터 오후 6시까지 진행되는 본투표는 사전투표와 달리 주소지 관할 투표소에서만 할 수 있다. 투표소 위치는 각 가정에 배송된 투표안내문, 구·시·군청의 ‘선거인명부열람시스템’ 또는 중앙선거관리위원회 홈페이지의 투표소 찾기 연결 서비스를 통해 확인할 수 있다.

본인의 주민등록증·여권·운전면허증·청소년증, 관공서 또는 공공기관이 발행한 사진이 부착된 신분증을 반드시 지참해야 한다. 모바일 신분증은 화면 캡처 등 저장된 이미지는 인정되지 않으며 현장에서 앱을 실행해 확인한다.