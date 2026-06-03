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‘섬속의 섬’ 주민들도 소중한 한표··· 제주서도 투표 순조

입력 2026.06.03 13:35

제주 230개 투표소서 진행

제9회 전국동시지방선거일인 3일 오전 제주시 아라초등학교 복도에 마련된 아라동 제5투표소에서 투표가 진행되고 있다. 연합뉴스

제9회 전국동시지방선거일인 3일 오전 제주시 아라초등학교 복도에 마련된 아라동 제5투표소에서 투표가 진행되고 있다. 연합뉴스

3일 제9회 전국동시지방선거 본투표가 제주지역 230개 투표소에서 순조롭게 진행되고 있다.

중앙선거관리위원회에 따르면 이번 지방선거의 제주지역 선거인 수는 모두 56만5350명이다.

제주에서는 이번 지방선거를 통해 제주도지사와 교육감 각 1명, 도의원 32명, 비례대표 도의원 13명, 서귀포시 국회의원 1명 등 48명을 선출한다. 최종 후보 등록 인원은 도지사 3명, 교육감 3명, 지역구 도의원 64명, 비례대표 도의원 28명, 서귀포시 국회의원 2명이다.

이날 투표소를 찾은 오영훈 제주지사는 투표를 마친 뒤 “유권자 한 분 한 분의 소중한 한 표가 모여 제주와 국가의 미래를 만들어간다”면서 “적극적으로 투표에 참여해 주기 바란다”고 말했다.

화창한 날씨 속 소중한 권리를 행사하려는 ‘섬 속의 섬’ 주민들의 행렬도 잇따르고 있다.

국토 최남단 마라도 주민들은 투표권을 행사하기 위해 제주 본섬을 잇는 여객선을 타고 약 10㎞ 떨어진 모슬포항으로 이동한 뒤 대정여자고등학교 체육관을 찾아야 한다. 다만 주민 상당수가 사전투표를 한 것으로 전해졌다. 과거 기상악화로 배가 결항돼 투표를 하지 못하는 사례가 종종 있었기 때문이다.

마라도를 제외한 비양도와 추자도, 우도, 가파도 주민들은 섬 안에 마련된 투표소에서 투표를 이어가고 있다.

앞서 지난달 29∼30일 진행된 사전투표에는 12만9321명이 참여해 22.87%의 투표율을 기록했다. 3일 오후 1시 기준 사전투표율을 합산한 제주지역 투표율은 44.4%다. 전국 투표율 46.0%보다는 다소 낮다.

본 투표는 이날 오후 6시까지 진행된다. 유권자는 주민등록지 관할 구역에 지정된 투표소에서 투표할 수 있다. 자신의 투표소 위치는 중앙선거관리위원회 누리집(https://si.nec.go.kr/)에서 확인할 수 있다. 투표할 때는 주민등록증이나 운전면허증, 여권 등 관공서나 공공기관이 발행한 신분증을 지참해야 한다.

제주시 지역 선거인은 도지사와 교육감, 도의원, 비례대표 도의원 선거 등 4장, 서귀포시 선거인은 국회의원 보궐선거까지 모두 5장에 투표할 수 있다. 다만 도의원 무투표 당선 지역 8곳은 전국에서 가장 적은 3장의 투표지를 받고 투표한다.

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