티빙, 개인정보 유출 사과 “사고 원인과 영향 범위 확인 중···주민등록번호·결제 정보는 제외”

국내 주요 온라인동영상서비스(OTT)업체 티빙이 전날 발생한 개인정보유출 사태와 관련해 “사고 원인과 영향 범위를 면밀하게 확인하고 있다”고 3일 밝혔다.

티빙은 이날 “2일 개인정보가 저장된 DB에 대한 비인가 접근 정황을 확인해 즉시 접근을 차단하고, 추가 조사 및 보안조치를 시행 중”이라며 “보안 사고로 심려를 끼쳐드린 점에 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

티빙에 따르면 전날 해킹으로 티빙 회원의 회원ID, 이름, 생년월일, 성별, 전화번호, 이메일, 환불계좌번호 등 정보가 유출됐다. 다만 주민등록번호, 결제 관련 유효 정보는 따로 보관되지 않아 유출되지 않았다. 티빙의 회원 유료 회원 수는 500만명에 달하는 것으로 추정된다.

티빙은 “현재 사고 원인과 영향 범위를 면밀하게 확인하고 있다”면서 “관계 기관 신고 및 조사에도 성실히 협조 중”이라고 했다.

이어 “추가 피해 방지를 위해 보안 모니터링과 접근 통제를 강화하는 등 필요한 조치를 진행할 것”이라며 “재발 방지를 위한 보안 체계 강화 및 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.

티빙 측은 유출된 비밀번호를 쓰는 다른 서비스의 경우 비밀번호 변경을 권장했다. 또 ‘고객지원 특별안내 센터’를 가동해 피해 구제 절차를 마련할 방침이다.

티빙은 내부 조사가 완료되는 대로 추가 공지를 통해 피해 규모 등을 공개할 계획이다.