이 대통령 “MB·박근혜 ‘투표하라’도 맞는 말…반드시 투표하자”

이재명 대통령은 제9회 전국동시지방선거가 열리는 3일 “‘많은 국민이 투표했으면’ 하는 이명박 전 대통령의 말이나 ‘반드시 투표에 참여해달라’는 박근혜 전 대통령의 말에 대해 아무도 반론하지 않는다. 맞는 말이기 때문”이라며 “반드시 투표하자”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 “‘유능하고 충직한 일꾼을 뽑자, 반드시 투표하자, 정치를 포기한 결과는 가장 저질스런 인간에게 지배당하는 것’이라는 말은 특정한 후보나 진영을 유리하게 하는 선거운동일 수 없다”며 이같이 적었다.

이 대통령은 “착하게 살아야 한다, 나쁜 아이들과 어울리지 말아야 한다는 충고가 편 가르기나 누군가를 음해하는 것일 수 없는 것과 마찬가지”라며 “자신이 나쁜 사람이라고 스스로 생각하는 사람이 아닌 한 민주주의에 대한 공자님 말씀인 이 말에 화낼 이유가 없다”고 밝혔다. 그는 “도둑조차도 도둑질은 나쁘다는 말에 속으로 화가 날지언정 겉으로 화를 내지는 않는다”고 적었다.

이 대통령은 “민주주의의 기본 원리와 선거 참여를 강조하는 말이 선거운동이나 정치 중립 의무 위반이라 생각하는 사람이 있다면 그는 어머니나 유초등 선생님을 찾아 스스로의 도덕적 민주적 판단 기준이 온당한지 극히 초보적인 의논을 해 볼 필요가 있다”고 밝혔다.

이 대통령의 이 같은 언급은 국민의힘이 이날 이 대통령의 ‘최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표하셨나’라는 투표 독려 메시지를 두고 “선거 당일에도 저질 편 가르기와 선거 개입을 하고 있다”고 비판한 것에 대한 반박으로 풀이된다.

이 대통령은 “민주공화국에서 정치적 판단의 기준은 상식과 국민이어야 하고, 정치는 누군가를 욕하며 우연한 실패의 반사이익을 노리는 것이 아니라 잘하기 경쟁이어야 한다”고 적었다. 그는 “대한민국의 주권자이자 현실과 미래의 주인이신 대한국민 여러분, 나와 가족의 미래를 위해 투표를 포기하지 말고 유능하고 충직한 일꾼을 찾아 반드시 투표하자”고 밝혔다.