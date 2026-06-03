중 전문가 “선거 영향 제한적일 것”

중국 관영 매체들은 3일 한국의 이재명 대통령 취임 1주년과 맞물려 전국동시지방선거 결과가 향후 국정 운영의 중요한 지표가 될 것이라고 의미를 부여했다. 이명박·박근혜 전 대통령이 보수 진영의 선거 운동에 나섰다는 점도 주요하게 다뤘다.

중국중앙TV(CCTV)는 현지시간 오전 6시(한국시간 오전 7시) 한국의 제9대 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거 본투표가 시작됐다며 “이재명 정부 출범 이후 처음으로 전국적으로 선거가 실시된 것이며, 이는 향후 정치 동세를 가리키는 중요한 지표로 여겨진다”고 보도했다. 신화통신은 지난달 29~30일 진행된 사전 투표율은 23.51%로 지방선거 사상 신기록을 세웠다며 “한국 언론들은 이번 선거 결과가 한국인들이 정부를 평가하는 중요한 지표가 될 것이라고 지적했다”고 전했다.

중국 매체들은 이번 선거에서 여당 우세를 점치면서 이명박·박근혜 전 대통령의 국민의 힘 선거운동 지원에 관심을 보였다. 펑파이신문은 “한국 유권자 다수는 정권 심판보다 안정을 바라며 보수 유권자들은 계엄에 반대하다 당에서 축출된 한동훈 전 대표를 지지한다”며 “열세에 놓인 최대 야당인 국민의힘은 박근혜 전 대통령과 이명박 전 대통령에게 복귀를 촉구했으며, 두 사람은 야권의 지지를 얻기 위해 전국을 순회했다”고 전했다. 경제매체 시나파이낸스는 “이 전 대통령과 박 전 대통령은 국민의 힘 후보를 적극적으로 지원하며 이번 선거의 주요 하이라이트가 됐다”고 전했다.

중국 전문가들은 ‘박근혜 효과’는 선거 결과에 제한적일 것이라는 관측을 내놓았다. 잔더빈 상하이국제경제무역대학교 한반도연구센터 소장은 상관신문 기고에서 “박근혜 전 대통령의 복귀는 보수 진영이 승리의 비밀을 찾는 것보다는 새로운 얼굴, 새로운 이슈, 새로운 통합 메커니즘이 부족해 구시대 정치 상징들에게 도움을 구할 수밖에 없는 현실에 가깝다는 것을 보여준다”며 “박 전 대통령의 등장은 보수 진영을 결집시키는 데 도움이 될 수 있지만, 동시에 민주당이 ‘탄핵 기억’과 ‘반보수 부활’을 재활성화할 기회를 제공한다”고 분석했다.

뉴샤오핑 상하이국제문제연구소 동북아시아연구센터 연구원은 펑파이신문에 “선거는 윤석열 전 대통령이 남긴 정치적 여파가 완전히 가라앉지 않은 가운데 치러진다”고 펑가했다.

펑파이신문은 주목해야 할 지역구로 서울, 울산, 전북 등 격전지와 더불어 조국 전 조국혁신당 대표가 출마한 경기 평택을을 지목했다. 펑파이신문은 평택을은 삼성 반도체 공장이 위치한 지역이며 중도 및 보수 유권자들로 이뤄진 ‘신 이재명 지지층’이 많은 곳이라고 소개했다. 평택을이 이 대통령의 국정운영에 대한 평가를 가장 상징적으로 반영하는 지역구라는 것이다.

펑파이신문은 “이재명 대통령은 기업 지배구조 개선을 위한 논란이 많았던 상법 개정, 인공지능(AI) 투자 확대를 통한 새로운 성장 동력 모색 등 일련의 개혁을 추진했으며 취임 당시 2500포인트였던 코스피 지수를 8700포인트로 세 배 이상 올려놨다”며 “그러나 증시 상승은 한국 경제 체질 개선의 결과가 아니며, 경제 양극화 문제는 여전히 심각하고, AI 시대에 어떻게 이윤을 재분배할 것인가가 고민해야 할 과제가 됐다”고 전했다.