“나무 5만 3000그루 살린 현대백화점의 친환경 쇼핑백”

현대백화점이 ‘친환경 쇼핑백’ 도입 4년만에 목재 사용량 약 8000t을 절감했다. 나무 5만 3000그루를 보호한 것과 같은 효과를 낸 셈이다.

3일 현대백화점에 따르면 2022년 6월 업계 최초로 전국 점포에 폐지로 만든 100% 재생지 쇼핑백을 도입했다. 이후 올해 5월 말까지 총 3200만장의 친환경 쇼핑백을 제작했다.

100% 재생지로 만든 친환경 쇼핑백은 현대백화점의 자원순환 시스템 ‘프로젝트100’을 기반으로 제작중이다. 백화점에서 발생하는 택배 상자와 포장 용기 등 폐지를 수거해 재생지로 만든 뒤 다시 쇼핑백으로 활용하는 방식이다.

지난 4년간 쇼핑백 제작에 활용된 폐지 물량은 1758t에 달한다. 쇼핑백에는 별도 코팅 등 추가 가공을 하지 않아 사용 후 재활용도 가능하다.

현대백화점은 내년에는 친환경 쇼핑백 디자인을 새롭게 선보일 계획이다. 자원순환의 가치를 유지하면서도 백화점 브랜드 정체성을 반영한 디자인을 적용한다는 구상이다.

현대백화점 관계자는 “쇼핑백을 통해 자원순환의 중요성을 고객에게 꾸준히 알려왔다”며 “앞으로도 고객들이 일상에서 체감할 수 있는 ESG 활동을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

현대백화점의 친환경 쇼핑백은 2022년 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award), 2023년 iF 디자인 어워드(iF Design Award)에서 패키지 디자인 본상을 잇따라 수상했다. 레드닷과 iF 디자인 어워드는 독일에서 시작된 세계적 권위의 디자인 어워드로 디자인 우수성은 물론 아이디어와 차별성, 영향력 등의 엄격한 심사 기준을 적용해 매년 수상작을 선정한다.

한편 현대백화점은 전국 점포에서 발생한 폐비닐을 새 비닐봉투로 재활용하는 ‘비닐 투 비닐’(Vinyl to Vinyl) 프로그램도 운영하고 있다. 폐비닐을 열분해해 새 비닐봉투로 제작한 뒤 다시 사용하는 자원순환 모델로 최근 나프타 가격 급등에 따른 비닐 수급 불안속에 안정적으로 자원을 확보할 수 있는 대안으로 주목받고 있다.