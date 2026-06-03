3일 치러진 6·3 지방선거와 함께 치러지는 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 출마한 김현태 무소속 후보가 정작 자신이 출마한 선거구에서는 투표권을 행사하지 못한 것으로 파악됐다.

중앙선거관리위원회 등에 따르면 김 후보의 주소는 ‘계양구 어사대로’로 기재됐다.

이 주소는 계산1·3동으로 현재 계양갑 선거구이다.

자신이 무소속으로 출마한 계양을 선거구는 계산2동, 계산4동, 작전서운동, 계양1∼3동 등이다.

김 후보는 계양을 국회의원 보궐선거에 무소속 후보로 등록했지만, 정작 자신이 출마한 선거구에서는 투표권이 없는 것이다.

국회의원 선거의 경우 주소지와 상관없이 출마는 할 수 있지만, 투표권은 해당 선거구 주민에게만 부여된다.

앞서 지난달 29∼30일 사전투표 당시 김 후보는 선거 당일 본투표를 하겠다는 입장을 밝혔다.

김 후보는 2024년 12·3 비상계엄 당시 곽종근 전 육군 특수전사령관의 지휘 아래 국회 통제 작전에 투입됐던 인물이다.

국방부가 지난 1월 징계위원회를 열어 파면하자 이재명 대통령 지역구로 불리는 계양을 보궐선거에 출마했다.

김 후보는 “거짓과 불법으로 세워진 정권에 맞서 자유민주주의와 법치주의를 지키겠다”며 계양을 보궐선거 출마를 선언했다.

김 후보가 출마한 인천 계양을 선거구는 이재명 대통령의 옛 지역구이다. 이번 보궐선거에는 김남준 더불어민주당 후보, 심왕섭 국민의힘 후보 등 3명이 출마했다.