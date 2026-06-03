창간 80주년 경향신문

인천 ‘계양을’ 출마 김현태, 주소지는 ‘계양갑’···정작 본인에겐 투표 못 한다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

3일 치러진 6·3 지방선거와 함께 치러지는 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 출마한 김현태 무소속 후보가 정작 자신이 출마한 선거구에서는 투표권을 행사하지 못한 것으로 파악됐다.

김 후보는 계양을 국회의원 보궐선거에 무소속 후보로 등록했지만, 정작 자신이 출마한 선거구에서는 투표권이 없는 것이다.

국회의원 선거의 경우 주소지와 상관없이 출마는 할 수 있지만, 투표권은 해당 선거구 주민에게만 부여된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인천 ‘계양을’ 출마 김현태, 주소지는 ‘계양갑’···정작 본인에겐 투표 못 한다

입력 2026.06.03 16:18

수정 2026.06.03 16:53

펼치기/접기
  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인천 계양을 국회의원 보궐선거에 무소속으로 출마한 김현태 후보. 연합뉴스 제공

인천 계양을 국회의원 보궐선거에 무소속으로 출마한 김현태 후보. 연합뉴스 제공

3일 치러진 6·3 지방선거와 함께 치러지는 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 출마한 김현태 무소속 후보가 정작 자신이 출마한 선거구에서는 투표권을 행사하지 못한 것으로 파악됐다.

중앙선거관리위원회 등에 따르면 김 후보의 주소는 ‘계양구 어사대로’로 기재됐다.

이 주소는 계산1·3동으로 현재 계양갑 선거구이다.

자신이 무소속으로 출마한 계양을 선거구는 계산2동, 계산4동, 작전서운동, 계양1∼3동 등이다.

김 후보는 계양을 국회의원 보궐선거에 무소속 후보로 등록했지만, 정작 자신이 출마한 선거구에서는 투표권이 없는 것이다.

국회의원 선거의 경우 주소지와 상관없이 출마는 할 수 있지만, 투표권은 해당 선거구 주민에게만 부여된다.

앞서 지난달 29∼30일 사전투표 당시 김 후보는 선거 당일 본투표를 하겠다는 입장을 밝혔다.

김 후보는 2024년 12·3 비상계엄 당시 곽종근 전 육군 특수전사령관의 지휘 아래 국회 통제 작전에 투입됐던 인물이다.

국방부가 지난 1월 징계위원회를 열어 파면하자 이재명 대통령 지역구로 불리는 계양을 보궐선거에 출마했다.

김 후보는 “거짓과 불법으로 세워진 정권에 맞서 자유민주주의와 법치주의를 지키겠다”며 계양을 보궐선거 출마를 선언했다.

김 후보가 출마한 인천 계양을 선거구는 이재명 대통령의 옛 지역구이다. 이번 보궐선거에는 김남준 더불어민주당 후보, 심왕섭 국민의힘 후보 등 3명이 출마했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글