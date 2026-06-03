창간 80주년 경향신문

“오늘 소란 피워야겠다” 술 취한 60대 남성···경남 투표소 소동 19건 신고

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 경남지역에서도 투표 관련 112신고가 잇따랐다.

이날 오전 11시 40분쯤 김해시 진례면 한 투표소 앞에서 60대 남성이 술에 취한 상태로 "오늘 소란을 피워야겠다"며 "대통령이 투표용지를 보여주고 했는데 나도 그렇게 해야겠다"고 소동을 일으켰다.

경찰은 현지에서 계도 조치했고, 이 남성은 투표를 끝내고 귀가했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“오늘 소란 피워야겠다” 술 취한 60대 남성···경남 투표소 소동 19건 신고

입력 2026.06.03 16:43

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

3일 경남 김해지역 한 투표소에서 유권자들이 투표하려고 줄을 서 있다. 경향신문 자료사진

3일 경남 김해지역 한 투표소에서 유권자들이 투표하려고 줄을 서 있다. 경향신문 자료사진

제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 경남지역에서도 투표 관련 112신고가 잇따랐다.

이날 오전 11시 40분쯤 김해시 진례면 한 투표소 앞에서 60대 남성이 술에 취한 상태로 “오늘 소란을 피워야겠다”며 “대통령이 투표용지를 보여주고 했는데 나도 그렇게 해야겠다”고 소동을 일으켰다. 경찰은 현지에서 계도 조치했고, 이 남성은 투표를 끝내고 귀가했다.

오전 9시 8분쯤 창원시 성산구 성주동 한 투표소에서는 60대 남성이 기표를 잘못했다며 용지를 다시 달라고 했으나, 불가능하다는 답변을 듣자 투표용지를 찢어 버리는 등 소란을 피웠다. 이 남성은 찢어진 투표용지를 다시 붙여 투표함에 넣고 귀가한 것으로 전해졌다. 선거관리위원회는 이 남성에 대해 공직선거법 위반 혐의 적용을 검토한 후 고발 조치할 예정이다.

오전 11시 12분쯤 진주시 한 투표소에서 60대 남성이 ‘부정선거’를 언급하면서 욕설을 하는 등 소란을 피웠다. 퇴소 요청에 불응한 남성은 투표방해 혐의로 현행범으로 체포됐다.

오전 10시 24분쯤 양산시 한 투표소에서는 60대 남성이 투표용지를 적게 받았다고 주장하며 항의하다 투표소 사무원을 폭행했다. 경찰은 이 남성을 폭행 혐의로 입건해 정확한 사건 경위를 조사할 계획이다.

경남경찰청은 오전 6시부터 오후 2시까지 도내 투표 관련 112신고는 총 19건으로 집계됐다고 밝혔다. 유형별로는 투표 방해 3건, 폭행 2건, 단순문의 등 기타가 14건이다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글