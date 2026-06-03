제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 경남지역에서도 투표 관련 112신고가 잇따랐다.

이날 오전 11시 40분쯤 김해시 진례면 한 투표소 앞에서 60대 남성이 술에 취한 상태로 “오늘 소란을 피워야겠다”며 “대통령이 투표용지를 보여주고 했는데 나도 그렇게 해야겠다”고 소동을 일으켰다. 경찰은 현지에서 계도 조치했고, 이 남성은 투표를 끝내고 귀가했다.

오전 9시 8분쯤 창원시 성산구 성주동 한 투표소에서는 60대 남성이 기표를 잘못했다며 용지를 다시 달라고 했으나, 불가능하다는 답변을 듣자 투표용지를 찢어 버리는 등 소란을 피웠다. 이 남성은 찢어진 투표용지를 다시 붙여 투표함에 넣고 귀가한 것으로 전해졌다. 선거관리위원회는 이 남성에 대해 공직선거법 위반 혐의 적용을 검토한 후 고발 조치할 예정이다.

오전 11시 12분쯤 진주시 한 투표소에서 60대 남성이 ‘부정선거’를 언급하면서 욕설을 하는 등 소란을 피웠다. 퇴소 요청에 불응한 남성은 투표방해 혐의로 현행범으로 체포됐다.

오전 10시 24분쯤 양산시 한 투표소에서는 60대 남성이 투표용지를 적게 받았다고 주장하며 항의하다 투표소 사무원을 폭행했다. 경찰은 이 남성을 폭행 혐의로 입건해 정확한 사건 경위를 조사할 계획이다.

경남경찰청은 오전 6시부터 오후 2시까지 도내 투표 관련 112신고는 총 19건으로 집계됐다고 밝혔다. 유형별로는 투표 방해 3건, 폭행 2건, 단순문의 등 기타가 14건이다.