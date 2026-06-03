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아파트 입주민들이 되레 ‘단지 내 투표소’ 이용 못했다 왜?···대구·경북 투표소 소란 잇따라

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본문 요약

6·3 지방선거 본 투표일인 3일 대구·경북 지역 투표소 곳곳에서 소란 신고가 잇따랐다.

대구의 한 아파트에서는 행정 착오로 입주민들이 단지 내 투표소를 이용하지 못하는 일도 발생했다.

3일 경찰과 대구시선거관리위원회 등에 따르면 이날 동구 효목동 700여 세대 아파트 입주민들은 단지 내 투표소를 이용하지 못했다.

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아파트 입주민들이 되레 ‘단지 내 투표소’ 이용 못했다 왜?···대구·경북 투표소 소란 잇따라

입력 2026.06.03 16:58

수정 2026.06.03 17:15

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  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

행정착오로 도보 10~15분 거리 배정돼 ‘불편’

인근 주민 1100여명이 단지 내 인원으로 분류

6·3 지방선거일인 3일 대구 동구 효목동 한 아파트에서 선관위 관계자들이 입주민들을 인근 투표소까지 셔틀버스로 수송하고 있다. 해당 아파트 입주민들은 동구 효목2동 행정복지센터의 착오로 단지 내 투표소를 이용하지 못해 셔틀버스를 타고 인근 투표소에서 투표했다. 연합뉴스

6·3 지방선거일인 3일 대구 동구 효목동 한 아파트에서 선관위 관계자들이 입주민들을 인근 투표소까지 셔틀버스로 수송하고 있다. 해당 아파트 입주민들은 동구 효목2동 행정복지센터의 착오로 단지 내 투표소를 이용하지 못해 셔틀버스를 타고 인근 투표소에서 투표했다. 연합뉴스

6·3 지방선거 본 투표일인 3일 대구·경북 지역 투표소 곳곳에서 소란 신고가 잇따랐다. 대구의 한 아파트에서는 행정 착오로 입주민들이 단지 내 투표소를 이용하지 못하는 일도 발생했다.

3일 경찰과 대구시선거관리위원회 등에 따르면 이날 동구 효목동 700여 세대 아파트 입주민들은 단지 내 투표소를 이용하지 못했다. 효목2동 행정복지센터 직원의 실수로 해당 아파트 입주민들을 인근 투표소에서 투표해야 하는 인원으로 분류했기 때문이다.

입주민들은 도보로 10~15분 거리의 투표소까지 가야 했다. 반면 아파트 인근 주민 1100여명은 이 단지 내 투표소를 이용하도록 분류돼 입주민 사이에서 불만이 쏟아졌다.

동구 관계자는 “선거인 명부가 확정된 이후 행정 착오를 확인하고도 수정하지 못했다”며 “다음 선거 때부터는 입주민들이 단지 내에서 투표할 수 있도록 조치하겠다”고 말했다.

대구 남구의 한 투표소에서는 투표 장소 변경에 불만을 품은 할머니가 고성을 질렀다는 신고가 접수됐다. 경찰은 투표 방해 고의성이 없다고 판단해 계도 조치했다.

이날 대구경찰청에 접수된 선거 관련 112신고는 오전 6시부터 낮 12시까지 모두 12건이다. 투표 방해 및 소란 행위 5건, 기타 오인 신고 등 7건이었다. 경북에서도 오후 2시까지 단순 소란 2건, 오인 신고 5건 등 7건이 접수됐다.

대구경찰청은 개표가 마무리될 때까지 갑호비상을 발령하고 경력 3400여명을 동원해 투표소 경비와 개표소 경비 등에 나섰다.

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