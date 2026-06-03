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본문 요약

JTBC의 제9회 전국동시지방선거 예측조사 결과 더불어민주당은 10곳에서, 국민의힘은 1곳에서 광역단체장 당선이 유력한 것으로 나타났다.

3일 JTBC의 예측조사 결과에 따르면 정원오 민주당 서울시장 후보는 53.5%, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 42.9%로 예측돼 정 후보가 우세한 것으로 나타났다.

경기지사는 추미애 민주당 후보 56.4%, 양향자 국민의힘 후보 37.2%, 인천시장은 박찬대 민주당 후보 56.6%, 유정복 국민의힘 후보 42.1%로 수도권 세 지역 모두 민주당 후보의 예측조사 득표율이 더 높았다.

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[속보]민주당 10곳·국민의힘 1곳 우세, 경합 5곳···JTBC 예측조사

입력 2026.06.03 18:06

수정 2026.06.03 18:37

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  • 민서영 기자

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3일 JTBC의 제9회 전국동시지방선거 예측조사 결과. JTBC 갈무리

3일 JTBC의 제9회 전국동시지방선거 예측조사 결과. JTBC 갈무리

JTBC의 제9회 전국동시지방선거 예측조사 결과 더불어민주당은 10곳에서, 국민의힘은 1곳에서 광역단체장 당선이 유력한 것으로 나타났다. 나머지 5곳은 접전이 예상된다.

3일 JTBC의 예측조사 결과에 따르면 민주당은 서울·부산·인천·전남광주·대전·울산·세종·경기·강원·경북·제주 등 10곳에서, 국민의힘은 경북에서 우세한 것으로 나타났다. 대구·충북·충남·전북·경남 등 5곳은 경합이었다.

정원오 민주당 서울시장 후보는 53.5%, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 42.9%로 예측돼 정 후보가 우세한 것으로 나타났다. 경기지사는 추미애 민주당 후보 56.4%, 양향자 국민의힘 후보 37.2%, 인천시장은 박찬대 민주당 후보 56.6%, 유정복 국민의힘 후보 42.1%로 수도권 세 지역 모두 민주당 후보의 예측조사 득표율이 더 높았다.

부산시장은 전재수 민주당 후보가 53.9%, 박형준 국민의힘 후보가 44.4%로 예측돼 전 후보가 우세했다. 대구시장은 김부겸 민주당 후보가 49.7%, 추경호 국민의힘 후보 49.2%로 접전 양상이다. 울산시장은 김상욱 민주당 후보가 51.6%, 김두겸 국민의힘 후보가 39.2%로 예측됐다. 대전시장은 허태정 민주당 후보가 59.7%, 이장우 국민의힘 후보가 36.8%다.

전남광주지사는 민형배 민주당 후보가 79.3%, 이정현 국민의힘 후보가 11.8%다. 전북지사는 이원택 민주당 후보가 50.9%, 김관영 무소속 후보가 44.6%로 경합이다. 경북지사는 이철우 국민의힘 후보가 63.6%, 오중기 민주당 후보가 36.4%였다. 경남지사는 김경수 민주당 후보가 52.3%, 박완수 국민의힘 후보가 47.7%로 경합이었다.

지방선거와 함께 전국 14곳에서 치러진 국회의원 재보궐선거 예측조사 결과를 보면, 부산 북갑의 경우 한동훈 무소속 후보가 48.1%로 하정우 민주당 후보 37.6%보다 우세했다. 평택을은 김용남 민주당 후보가 34.2%, 조국 조국혁신당 후보 31.6%로 접전 양상이다.

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