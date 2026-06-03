JTBC의 제9회 전국동시지방선거 예측조사 결과 더불어민주당은 10곳에서, 국민의힘은 1곳에서 광역단체장 당선이 유력한 것으로 나타났다. 나머지 5곳은 접전이 예상된다.

3일 JTBC의 예측조사 결과에 따르면 민주당은 서울·부산·인천·전남광주·대전·울산·세종·경기·강원·경북·제주 등 10곳에서, 국민의힘은 경북에서 우세한 것으로 나타났다. 대구·충북·충남·전북·경남 등 5곳은 경합이었다.

정원오 민주당 서울시장 후보는 53.5%, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 42.9%로 예측돼 정 후보가 우세한 것으로 나타났다. 경기지사는 추미애 민주당 후보 56.4%, 양향자 국민의힘 후보 37.2%, 인천시장은 박찬대 민주당 후보 56.6%, 유정복 국민의힘 후보 42.1%로 수도권 세 지역 모두 민주당 후보의 예측조사 득표율이 더 높았다.

부산시장은 전재수 민주당 후보가 53.9%, 박형준 국민의힘 후보가 44.4%로 예측돼 전 후보가 우세했다. 대구시장은 김부겸 민주당 후보가 49.7%, 추경호 국민의힘 후보 49.2%로 접전 양상이다. 울산시장은 김상욱 민주당 후보가 51.6%, 김두겸 국민의힘 후보가 39.2%로 예측됐다. 대전시장은 허태정 민주당 후보가 59.7%, 이장우 국민의힘 후보가 36.8%다.

전남광주지사는 민형배 민주당 후보가 79.3%, 이정현 국민의힘 후보가 11.8%다. 전북지사는 이원택 민주당 후보가 50.9%, 김관영 무소속 후보가 44.6%로 경합이다. 경북지사는 이철우 국민의힘 후보가 63.6%, 오중기 민주당 후보가 36.4%였다. 경남지사는 김경수 민주당 후보가 52.3%, 박완수 국민의힘 후보가 47.7%로 경합이었다.

지방선거와 함께 전국 14곳에서 치러진 국회의원 재보궐선거 예측조사 결과를 보면, 부산 북갑의 경우 한동훈 무소속 후보가 48.1%로 하정우 민주당 후보 37.6%보다 우세했다. 평택을은 김용남 민주당 후보가 34.2%, 조국 조국혁신당 후보 31.6%로 접전 양상이다.