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[속보]민주당 11곳·국민의힘 1곳 우세, 경합은 4곳···지상파 3사 출구조사

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본문 요약

6·3 지방선거 지상파 방송 3사 출구조사 결과 더불어민주당이 전국 16개 광역단체장 중 11곳에서 승리하고 국민의힘은 1곳에서 승리할 것으로 예측됐다.

대구시장 선거에서는 추경호 국민의힘 후보 49.9%, 김부겸 민주당 후보 49.1%로 차이가 1%포인트 미만으로 조사됐다.

강원지사 선거에서는 우상호 민주당 후보 51.3% 김진태 국민의힘 후보 48.7%로 오차범위 내 경합했다.

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[속보]민주당 11곳·국민의힘 1곳 우세, 경합은 4곳···지상파 3사 출구조사

입력 2026.06.03 18:15

수정 2026.06.03 18:29

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽)가 지난 1일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌에서, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 서울 중랑구 우림시장 인근에서 각각 선거운동을 하고 있다. 권도현 기자

정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽)가 지난 1일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌에서, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 서울 중랑구 우림시장 인근에서 각각 선거운동을 하고 있다. 권도현 기자

6·3 지방선거 지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사 결과 더불어민주당이 전국 16개 광역단체장 중 11곳에서 승리하고 국민의힘은 1곳에서 승리할 것으로 예측됐다. 경합 지역은 부산·대구·강원·전북 등 4곳으로 조사됐다.

출구조사 결과 민주당은 서울·경기·인천·울산·경남·대전·세종·충남·충북·전남광주·제주 등 11곳에서 우세했다. 국민의힘은 경북에서 우세했다.

경합 지역인 부산시장 선거에서는 전재수 민주당 후보 50.2% 박형준 국민의힘 후보 48.3%로 오차범위 내 접전으로 나타났다. 대구시장 선거에서는 추경호 국민의힘 후보 49.9%, 김부겸 민주당 후보 49.1%로 차이가 1%포인트 미만으로 조사됐다.

강원지사 선거에서는 우상호 민주당 후보 51.3% 김진태 국민의힘 후보 48.7%로 오차범위 내 경합했다. 전북지사 선거에서는 이원택 민주당 후보 48.5%, 김관영 무소속 후보 46.3%였다.

서울시장 선거에는 정원오 더불어민주당 후보가 51.4% 득표율로 1위를 할 것으로 예측됐다. 오세훈 국민의힘 후보는 46%를 얻을 것으로 예측됐다. 울산시장 선거에서는 김상욱 민주당 후보가 52.8%로 선두를 달리고, 김두겸 국민의힘 후보가 43.2%로 추격했다. 경남지사 선거에서는 김경수 민주당 후보 54.3%, 박완수 국민의힘 후보 45.7%였다.

경북지사 선거에서는 이철우 국민의힘 후보가 69.7%, 오중기 민주당 후보가 30.3%였다.

경기지사는 추미애 민주당 후보(60.4%), 인천시장은 박찬대 민주당 후보(53.7%), 대전시장은 허태정 후보(55.9%), 세종시장은 조상호 민주당 후보(64.3%), 충남지사는 박수현 민주당 후보(52.1%), 충북지사는 신용한 민주당 후보(56.2%), 전남·광주시장은 민형배 민주당 후보(78.6%), 제주지사는 위성곤 민주당 후보(62.2%)가 각각 1위였다.

이번 출구조사는 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 615개 투표소 투표자 10만8727명을 대상으로 실시됐다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에 시도별 ±1.7~4.1%포인트다.

영문번역(English Translation)
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