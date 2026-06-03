6·3 지방선거 지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사 결과 더불어민주당이 전국 16개 광역단체장 중 11곳에서 승리하고 국민의힘은 1곳에서 승리할 것으로 예측됐다. 경합 지역은 부산·대구·강원·전북 등 4곳으로 조사됐다.

출구조사 결과 민주당은 서울·경기·인천·울산·경남·대전·세종·충남·충북·전남광주·제주 등 11곳에서 우세했다. 국민의힘은 경북에서 우세했다.

경합 지역인 부산시장 선거에서는 전재수 민주당 후보 50.2% 박형준 국민의힘 후보 48.3%로 오차범위 내 접전으로 나타났다. 대구시장 선거에서는 추경호 국민의힘 후보 49.9%, 김부겸 민주당 후보 49.1%로 차이가 1%포인트 미만으로 조사됐다.

강원지사 선거에서는 우상호 민주당 후보 51.3% 김진태 국민의힘 후보 48.7%로 오차범위 내 경합했다. 전북지사 선거에서는 이원택 민주당 후보 48.5%, 김관영 무소속 후보 46.3%였다.

서울시장 선거에는 정원오 더불어민주당 후보가 51.4% 득표율로 1위를 할 것으로 예측됐다. 오세훈 국민의힘 후보는 46%를 얻을 것으로 예측됐다. 울산시장 선거에서는 김상욱 민주당 후보가 52.8%로 선두를 달리고, 김두겸 국민의힘 후보가 43.2%로 추격했다. 경남지사 선거에서는 김경수 민주당 후보 54.3%, 박완수 국민의힘 후보 45.7%였다.

경북지사 선거에서는 이철우 국민의힘 후보가 69.7%, 오중기 민주당 후보가 30.3%였다.

경기지사는 추미애 민주당 후보(60.4%), 인천시장은 박찬대 민주당 후보(53.7%), 대전시장은 허태정 후보(55.9%), 세종시장은 조상호 민주당 후보(64.3%), 충남지사는 박수현 민주당 후보(52.1%), 충북지사는 신용한 민주당 후보(56.2%), 전남·광주시장은 민형배 민주당 후보(78.6%), 제주지사는 위성곤 민주당 후보(62.2%)가 각각 1위였다.

이번 출구조사는 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 615개 투표소 투표자 10만8727명을 대상으로 실시됐다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에 시도별 ±1.7~4.1%포인트다.