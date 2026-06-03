3일 서울시교육감 선거에서 재선에 도전하는 정근식 후보가 출구조사 결과 1위에 이름을 올렸다.

이날 선거 종료 직후 KBS, SBS, MBC 등 지상파 3사가 공동으로 진행한 출구조사 결과 정근식 후보는 39%의 득표율을 기록할 것으로 예상됐다. 2위 조전혁 후보의 예상 득표율은 21.2%로 집계됐다.