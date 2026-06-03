방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사 결과 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 하정우 더불어민주당 후보가 한동훈 국민의힘 후보와 경합 중인 것으로 예측됐다.

3일 지상파 3사 출구조사 결과를 보면 하 후보는 42.6%, 한 후보는 41.6%로 예측돼 접전을 벌이고 있는 것으로 나타났다.