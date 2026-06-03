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[속보]부산 북갑 하정우 42.6%·한동훈 41.6% 경합…지상파 3사 출구조사

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[속보]부산 북갑 하정우 42.6%·한동훈 41.6% 경합…지상파 3사 출구조사

입력 2026.06.03 18:17

부산 북구 갑 보궐선거에 출마한 (왼쪽부터) 하정우 더불어민주당 후보, 한동훈 무소속 후보, 박민식 국민의힘 후보가 지난달 28일 부산 동구 부산 MBC에서 열린 후보자 토론회에서 포토타임을 갖고 있다. 권도현 기자

부산 북구 갑 보궐선거에 출마한 (왼쪽부터) 하정우 더불어민주당 후보, 한동훈 무소속 후보, 박민식 국민의힘 후보가 지난달 28일 부산 동구 부산 MBC에서 열린 후보자 토론회에서 포토타임을 갖고 있다. 권도현 기자

방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사 결과 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 하정우 더불어민주당 후보가 한동훈 국민의힘 후보와 경합 중인 것으로 예측됐다.

3일 지상파 3사 출구조사 결과를 보면 하 후보는 42.6%, 한 후보는 41.6%로 예측돼 접전을 벌이고 있는 것으로 나타났다.

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