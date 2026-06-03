KBS·MBC·SBS 방송3사가 실시한 6·3 지방선거와 함께 열린 국회의원 재보궐선거 출구조사 결과, 경기 평택을에서 조국 조국혁신당 후보가 31.1%, 유의동 국민의힘 후보가 30.6%, 김용남 더불어민주당 후보가 30.3%를 득표할 것으로 예측됐다.

JTBC가 실시한 예측조사에선 김용남 더불어민주당 후보 34.2%, 조국 조국혁신당 후보 31.6%를 득표할 것으로 예측됐다.