[속보]대구 추경호 49.9% 김부겸 49.1%, 부산 전재수 50.2% 박형준 48.3%…지상파 3사 출구조사[6·3 지방선거]

6·3 지방선거 지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사 결과 격전지인 대구시장·부산시장 선거는 오차범위 내 초접전을 벌일 것으로 예측됐다.

출구조사 결과 대구시장 선거에서는 추경호 국민의힘 후보는 49.9%, 김부겸 더불어민주당 후보는 49.1% 득표율을 얻을 것으로 예측됐다.

부산시장 선거에서는 전재수 민주당 후보가 50.2%, 박형준 국민의힘 후보가 48.3%를 얻을 것으로 예측됐다.