6·3 지방선거 지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사 결과 대구시교육감 선거에서 보수 성향의 강은희 후보가 당선될 것으로 예측됐다.

출구조사에서 강 후보는 51.5%의 득표율을 보일 것으로 예측됐다. 진보 성향의 임성무 후보는 29.5%, 보수 성향인 서중현 후보가 19.0%를 득표할 것으로 예상됐다.