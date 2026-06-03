제주교육감 출구조사, 고의숙 45.1%, 김광수 42.0% 접전

제9회 전국동시지방선거 본투표가 마감된 3일, 지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS)의 출구조사 결과 제주도지사 선거에서 더불어민주당 위성곤 후보가 국민의힘 문성유 후보를 오차범위 밖의 격차로 크게 앞서는 것으로 예측됐다.

이날 출구조사 결과에 따르면 위 후보는 62.2%, 문 후보는 34.9%를 득표할 것으로 예측됐다. 두 후보 간 격차는 27.3%포인트다.

제주도교육감 선거에서는 고의숙 후보와 김광수 후보가 접전을 벌일 것으로 예측됐다.

고 후보는 45.1%, 김 후보는 42.0%의 득표를 얻을 것으로 예상돼 마지막까지 개표 결과를 예측할 수 없게 됐다.

이 두 후보는 기존 여론조사에서도 오차범위 내에 접전을 벌여왔다.

한편 이번 출구조사는 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 615개 투표소에서 투표자 10만8727명을 대상으로 실시됐다. 신뢰수준은 95%이며, 오차범위는 지역별로 ±1.7%p에서 ±4.1%p 사이다.