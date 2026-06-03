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제주지사 위성곤 62.2%·문성유 34.9%···지상파 3사 출구조사

입력 2026.06.03 19:37

수정 2026.06.03 19:46

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제주교육감 출구조사, 고의숙 45.1%, 김광수 42.0% 접전

더불어민주당 위성곤 후보(왼쪽), 국민의힘 문성유 후보.

더불어민주당 위성곤 후보(왼쪽), 국민의힘 문성유 후보.

제9회 전국동시지방선거 본투표가 마감된 3일, 지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS)의 출구조사 결과 제주도지사 선거에서 더불어민주당 위성곤 후보가 국민의힘 문성유 후보를 오차범위 밖의 격차로 크게 앞서는 것으로 예측됐다.

이날 출구조사 결과에 따르면 위 후보는 62.2%, 문 후보는 34.9%를 득표할 것으로 예측됐다. 두 후보 간 격차는 27.3%포인트다.

제주도교육감 선거에서는 고의숙 후보와 김광수 후보가 접전을 벌일 것으로 예측됐다.

고 후보는 45.1%, 김 후보는 42.0%의 득표를 얻을 것으로 예상돼 마지막까지 개표 결과를 예측할 수 없게 됐다.

이 두 후보는 기존 여론조사에서도 오차범위 내에 접전을 벌여왔다.

한편 이번 출구조사는 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 615개 투표소에서 투표자 10만8727명을 대상으로 실시됐다. 신뢰수준은 95%이며, 오차범위는 지역별로 ±1.7%p에서 ±4.1%p 사이다.

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