창간 80주년 경향신문

인천 투표율 58.2% ‘역대 최고’···옹진군 70% 가장 높아

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

3일 치러진 제9회 전국동시지방선거 인천지역 투표율은 57.7%로 역대 최고를 기록했다.

중앙선거관리위원회는 6·3 지방선거 인천지역 유권자 266만3459명 중 152만7141명이 투표해 투표율은 57.3%로 역대 최고를 기록했다고 밝혔다.

2022년 실시된 제8회 지방선거 인천 투표율은 48.9%, 2018년 제7회 투표율은 55.3%, 2014년 제6회는 53.7%이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인천 투표율 58.2% ‘역대 최고’···옹진군 70% 가장 높아

입력 2026.06.03 19:40

수정 2026.06.03 21:57

펼치기/접기
  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

3일 인천 연수구 선학초등학교에 마련된 선학동 제2투표소에서 한 유권자가 투표를 하고 있다. 연합뉴스 제공

3일 인천 연수구 선학초등학교에 마련된 선학동 제2투표소에서 한 유권자가 투표를 하고 있다. 연합뉴스 제공

3일 치러진 제9회 전국동시지방선거 인천지역 투표율은 58.2%로 역대 최고를 기록했다. 인천 투표율은 전국 평균 61%보다 2.8% 낮고, 전국 16개 시·도 중에서는 14위이다. 광주가 54.3%로 꼴찌다.

중앙선거관리위원회는 이날 오후 6시 투표 종료 후 잠정 집계한 결과, 인천지역 유권자 266만3459명 중 154만8965명이 투표해 투표율은 58.2%로 역대 최고를 기록했다고 밝혔다.

2022년 실시된 제8회 지방선거 인천 투표율은 48.9%, 2018년 제7회 투표율은 55.3%, 2014년 제6회는 53.7%이다.

이날 오전 6시부터 오후 6시까지 실시된 본 투표율은 35.58%, 지난달 29~30일까지 이틀간 실시된 사전투표율은 21.62%이다.

인천 11개 군·구 중 투표율이 가장 높은 곳은 70.0%의 옹진군이다. 이어 강화군은 67.8%, 연수구 62.9%, 제물포구 60.4%, 계양구 58.5%, 남동구 58.3%, 서구 57.1%, 부평구 57.0%, 검단구 56.5% 영종구 55.1%, 미추홀구 54.8% 이다.

인천의 투표율이 낮은 것은 유권자 중 토박이가 적고, 다른 지역에서 유입된 인구 비중이 높아 투표율이 높지 않다는 분석한다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글