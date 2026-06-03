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선거 전날에 태백시청 전광판에 “당선 축하” 논란

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본문 요약

6·3 지방선거를 하루 앞둔 지난 2일 강원 태백시청 내 전광판에 특정 후보의 당선을 축하하는 전자현수막이 게시되는 일이 벌어져 논란이 일고 있다.

3일 더불어민주당 강원도당 등에 따르면 전날 저녁 태백시청 내 전광판에 '이상호 시장님의 당선을 축하드립니다'라는 문구와 함께 국민의힘 이상호 후보의 사진과 꽃다발이 그려진 화면이 송출됐다.

더불어민주당 강원도당은 성명을 내고 "선거 결과가 나오기도 전 특정 후보의 당선을 예측해 축하하는 문구를 게시한 것은 선거의 공정성을 심각하게 훼손하는 행위"라고 비판했다.

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선거 전날에 태백시청 전광판에 “당선 축하” 논란

입력 2026.06.03 19:59

수정 2026.06.03 20:14

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  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

민주당 강원도당 “공무원 개입 의혹 규명해야!”

이상호 국민의힘 후보 “전광판과 연관 없어”

태백시청 전경. 태백시 제공

태백시청 전경. 태백시 제공

6·3 지방선거를 하루 앞둔 지난 2일 강원 태백시청 내 전광판에 특정 후보의 당선을 축하하는 전자현수막이 게시되는 일이 벌어져 논란이 일고 있다.

3일 더불어민주당 강원도당 등에 따르면 전날 저녁 태백시청 내 전광판에 ‘이상호 시장님의 당선을 축하드립니다’라는 문구와 함께 국민의힘 이상호 후보의 사진과 꽃다발이 그려진 화면이 송출됐다.

더불어민주당 강원도당은 성명을 내고 “선거 결과가 나오기도 전 특정 후보의 당선을 예측해 축하하는 문구를 게시한 것은 선거의 공정성을 심각하게 훼손하는 행위”라고 비판했다. 이어 “이는 공무원의 선거 개입 의혹이 사실에 가까워지고 있다는 방증”이라며 “지방선거를 관권선거로 물들인 태백시를 강력히 규탄한다”라고 덧붙였다.

민주당 강원도당은 “태백시는 해당 문구 게시 경위와 의사결정 과정, 관련자들의 역할 등을 명확히 조사해 명명백백히 공개하라”고 촉구했다.

이상호 국민의힘 태백시장 후보는 성명을 통해 “이번 전광판 문구 게시와 아무런 연관이 없다는 사실을 명백히 밝힌다”며 “문제가 된 전광판 게시물을 마치 배후에서 조직적으로 개입해 지시한 것처럼 왜곡하는 것은 정치 공작이나 다름없다”고 반박했다.

이 후보는 이어 “행정기관의 실수는 법과 원칙에 따라 내부 경위를 파악하고, 조사를 받으면 된다”고 밝혔다.

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