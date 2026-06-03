중앙선거관리위원회가 6·3 지방선거의 투표용지 부족 사태와 관련해 대국민 사과를 한다고 3일 밝혔다.

중앙선관위는 공지를 내고 “이날 오후 9시 정부과천청사에서 투표용지 부족 관련 중앙선관위 사무총장의 대국민 사과 및 현장브리핑을 실시할 예정”이라고 밝혔다.

중앙선관위는 이날 오후 7시33분 기준 투표용지 부족 투표소 17곳 중 7곳의 투표소에서 투표가 완료됐다고 밝혔다. 투표용지 부족을 겪은 서울 강남구, 서울 동작구, 서울 서초구, 서울 광진구, 경기 화성시 동탄구에 있는 투표소 7곳의 투표가 끝났다.

중앙선관위는 같은 시간 기준 서울 송파구 8곳의 투표소와 인천시 2곳의 투표소에선 투표가 진행 중이라고 밝혔다.

중앙선관위는 이날 오후 6·3 지방선거 투표 과정에서 서울 송파구 등 17곳의 투표소에서 투표용지가 부족해 투표에 차질이 발생한 상황을 확인됐다. 중앙선관위는 “대기 중인 유권자는 투표마감 시각이 지나더라도 정상적으로 투표를 할 수 있다”면서 “용지가 부족해 오늘 투표가 불가능한 것이라는 오해가 없길 바란다”고 밝혔다.