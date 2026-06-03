제9회 전국동시지방선거 과정에서 인천 연수구 일부 투표소에 투표용지가 부족해 유권자들이 항의하는 소동이 빚어졌다.

인천시는 3일 오후 5시 30분쯤 인천 연수구 송도5동 제1투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 10분 정도 대기했다고 밝혔다. 이 과정에서 일부 유권자들이 항의하기도 했다.

인천시 관계자는 “당시 투표관리관 등이 ‘투표용지가 부족할 것 같다’고 미리 상황을 알려 투표용지 도착 후 10분 뒤인 5시 40분부터 정상적으로 투표가 진행됐다”고 말했다.

연수구 동춘 1동 제6투표소에서도 이날 오후 5시 40분쯤 20~30명분 투표용지가 부족했다. 다만 추가 투표 용지를 곧바로 가져와 공백없이 투표를 마쳤다.

인천시 선거관리위원회 관계자는 “예상보다 투표율이 높아 투표용지가 부족했던 것 같다”며 “다행히 투표 마감 시간인 오후 6시까지 투표소에 온 유권자들을 모두 투표를 마쳤다”고 말했다.

투표용지가 부족했던 연수구의 투표율은 59.1%이다. 이는 제8회 지방선거 투표율 51.7%보다 7.4% 높은 것이다.