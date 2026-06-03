경기 과천에 있는 중앙선거관리위원회 인근 야산에서 원인을 알 수 없는 불이 났다.
경기도소방재난본부는 3일 오후 7시50분쯤 경기 과천시 중앙동 중앙선관위 인근 야산에서 불이 났다는 신고가 접수됐다고 밝혔다.
소방당국은 장비 11대와 인력 33명을 동원해 진화 작업을 벌여 화재 발생 10여분만인 오후 8시2분쯤 큰 불길을 잡았다. 이 불로 인한 인명피해는 없었다.
소방당국은 잔불 정리를 마치는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.
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입력 2026.06.03 20:32
수정 2026.06.03 20:39펼치기/접기
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경기 과천에 있는 중앙선거관리위원회 인근 야산에서 원인을 알 수 없는 불이 났다.
경기도소방재난본부는 3일 오후 7시50분쯤 경기 과천시 중앙동 중앙선관위 인근 야산에서 불이 났다는 신고가 접수됐다고 밝혔다.
소방당국은 장비 11대와 인력 33명을 동원해 진화 작업을 벌여 화재 발생 10여분만인 오후 8시2분쯤 큰 불길을 잡았다. 이 불로 인한 인명피해는 없었다.
소방당국은 잔불 정리를 마치는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.
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