중앙선거관리위원회가 6·3 지방선거 투표 과정에서 서울 송파구 등 14곳의 투표소에서 투표용지가 부족했던 것과 관련해 대국민 사과를 했다. 선관위는 개표가 종료되는 대로 원인을 파악하고 재발 방지 대책을 마련하겠다고 밝혔다.

허철훈 중앙선관위 사무총장은 3일 경기 정부과천청사에서 브리핑을 열고 “투표소를 찾아주신 국민께 불편을 드리고, 공정한 선거 관리에 대한 국민의 신뢰를 훼손한 점에 대해 책임을 통감한다”며 이같이 밝혔다.

허 총장은 “일부 투표소의 투표용지 부족으로 국민 여러분께 큰 혼란과 심려를 끼쳐 드렸다”며 “미흡한 준비와 대처로 실망을 드리게 돼 다시 한번 사과드린다”고 말했다.

그는 “선관위는 해당 사실을 인지한 즉시 투표용지가 부족한 투표소로 투표용지를 이송했다”며 “해당 투표소에서 대기 중인 유권자는 마감시각이 지나더라도 정상적으로 투표를 할 수 있도록 조치하고 안내했다”고 밝혔다.

허 총장은 “선관위는 이번 사안을 엄중히 인식하고 있다”며 “개표가 종료되는 즉시 일부 투표소의 투표용지가 부족했던 원인과 문제점을 정확히 파악해 재발 방지 대책을 마련하겠다”고 말했다.

그는 “지금 이 상황과 관련해서 많은 궁금증이 있는 것으로 알고 있다”면서도 “개표가 진행 중이어서 투표용지가 부족한 투표소, 해당 투표소에 추가 이송된 투표용지 수, 투표 마감까지 지연된 시간 등을 상세하게 파악할 수가 없어 정확한 답변을 드리지 못하는 점을 양해해 주셨으면 한다”고 했다.

그는 “선거일 투표용지 인쇄 매수 결정과 관련된 규정, 투표용지 부족 상황을 인지하게 된 경위, 이후 조치한 상황에 대해서는 소관 실국장이 현재까지 파악된 범위 내에서 최대한 성실하게 답변드리도록 하겠다”고 밝혔다.