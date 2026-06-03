창간 80주년 경향신문

국민의힘, 투표용지 부족 사태에 “선거 관리 시스템 무너져···끝까지 책임 물을 것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국민의힘이 6·3 지방선거 당일 서울 일부 지역에서 투표용지 부족 사태가 발생한 것에 대해 "선거 관리의 기본 시스템이 무너진 것"이라며 "끝까지 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.

배현진 서울시당위원장도 국회에서 기자회견을 열고 "투표용지 부족 사태는 민주주의의 근간을 흔드는, 단순 실수 차원이 아니라 선거 관리 기본 시스템이 무너진 것을 방증한다"며 "향후 재발방지와 책임자 문책을 위해 끝까지 물고 늘어지겠다"고 말했다.

국민의힘은 오후 8시 기준 서울 내 총 17곳 투표소에서 투표용지 부족 상황이 벌어졌다고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

국민의힘, 투표용지 부족 사태에 “선거 관리 시스템 무너져···끝까지 책임 물을 것”

입력 2026.06.03 21:12

수정 2026.06.03 21:21

펼치기/접기
  • 강연주 기자

  • 기사를 재생 중이에요

6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 잠실2동 6투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 대기하는 등 혼란이 빚어지고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 잠실2동 6투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 대기하는 등 혼란이 빚어지고 있다. 연합뉴스

국민의힘이 6·3 지방선거 당일 서울 일부 지역에서 투표용지 부족 사태가 발생한 것에 대해 “선거 관리의 기본 시스템이 무너진 것”이라며 “끝까지 책임을 물을 것”이라고 밝혔다.

정희용 국민의힘 사무총장은 3일 서울 여의도 중앙당사 개표상황실에서 “2026년 대한민국 투표 현장에서 있을 수도, 있어서도 안 되는 충격적 사건”이라며 “투표율이 높아지자 긴장해서 이런 일이 벌어지는 것 아닌지 의구심을 지울 수 없다”고 밝혔다.

국민의힘은 투표용지 부족 사태에 대해 잇따라 입장을 내며 “반드시 책임을 묻겠다”고 말했다. 정 사무총장은 선관위를 향해 “투표권을 행사하지 못한 국민들에 대해 반드시 투표가 가능하도록 신속한 조치를 취하고 이번 사태 원인에 대해 국민 앞에 명확히 밝혀야 할 것”이라며 “유권자들은 불편함이 있어도 끝까지 투표해달라. 투표로 심판해달라”고 촉구했다.

송언석 원내대표도 긴급 입장문을 통해 “선거가 끝나는 대로 곧장 이번 사태에 대한 진상규명을 추진하고 반드시 책임을 묻겠다”고 밝혔다. 배현진 서울시당위원장도 국회에서 기자회견을 열고 “투표용지 부족 사태는 민주주의의 근간을 흔드는, 단순 실수 차원이 아니라 선거 관리 기본 시스템이 무너진 것을 방증한다”며 “향후 재발방지와 책임자 문책을 위해 끝까지 물고 늘어지겠다”고 말했다.

국민의힘은 오후 8시 기준 서울 내 총 17곳 투표소에서 투표용지 부족 상황이 벌어졌다고 밝혔다. 서울 광진구 구의3동 제6투표소와 동작구 노량진1동 제7투표소, 서초구 잠원동 제7투표소, 반포4동 제3투표소, 강남구 청담동 제4투표소, 개포2동 제2투표소, 송파구 가락2동 제3·7투표소, 문정1동 제4투표소, 문정2동 제2투표소, 잠실2동 제6투표소, 잠실4동 제5투표소, 잠실7동 제2투표소, 위례동 제5투표소, 경기 인천 연수구 동춘1동 제6투표소, 송도5동 제1투표소, 화성시 동탄4동 제5투표소가 이에 해당한다.

국민의힘 서울시당에 따르면, 잠실7동 제2투표소의 경우 유권자들이 투표용지를 기다리는 가운데 서울시선거관리위원회가 투표함을 회수해가려고 하자 시민과 경찰이 대치하는 일이 벌어지기도 했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글