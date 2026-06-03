국민의힘이 6·3 지방선거 당일 서울 일부 지역에서 투표용지 부족 사태가 발생한 것에 대해 “선거 관리의 기본 시스템이 무너진 것”이라며 “끝까지 책임을 물을 것”이라고 밝혔다.

정희용 국민의힘 사무총장은 3일 서울 여의도 중앙당사 개표상황실에서 “2026년 대한민국 투표 현장에서 있을 수도, 있어서도 안 되는 충격적 사건”이라며 “투표율이 높아지자 긴장해서 이런 일이 벌어지는 것 아닌지 의구심을 지울 수 없다”고 밝혔다.

국민의힘은 투표용지 부족 사태에 대해 잇따라 입장을 내며 “반드시 책임을 묻겠다”고 말했다. 정 사무총장은 선관위를 향해 “투표권을 행사하지 못한 국민들에 대해 반드시 투표가 가능하도록 신속한 조치를 취하고 이번 사태 원인에 대해 국민 앞에 명확히 밝혀야 할 것”이라며 “유권자들은 불편함이 있어도 끝까지 투표해달라. 투표로 심판해달라”고 촉구했다.

송언석 원내대표도 긴급 입장문을 통해 “선거가 끝나는 대로 곧장 이번 사태에 대한 진상규명을 추진하고 반드시 책임을 묻겠다”고 밝혔다. 배현진 서울시당위원장도 국회에서 기자회견을 열고 “투표용지 부족 사태는 민주주의의 근간을 흔드는, 단순 실수 차원이 아니라 선거 관리 기본 시스템이 무너진 것을 방증한다”며 “향후 재발방지와 책임자 문책을 위해 끝까지 물고 늘어지겠다”고 말했다.

국민의힘은 오후 8시 기준 서울 내 총 17곳 투표소에서 투표용지 부족 상황이 벌어졌다고 밝혔다. 서울 광진구 구의3동 제6투표소와 동작구 노량진1동 제7투표소, 서초구 잠원동 제7투표소, 반포4동 제3투표소, 강남구 청담동 제4투표소, 개포2동 제2투표소, 송파구 가락2동 제3·7투표소, 문정1동 제4투표소, 문정2동 제2투표소, 잠실2동 제6투표소, 잠실4동 제5투표소, 잠실7동 제2투표소, 위례동 제5투표소, 경기 인천 연수구 동춘1동 제6투표소, 송도5동 제1투표소, 화성시 동탄4동 제5투표소가 이에 해당한다.

국민의힘 서울시당에 따르면, 잠실7동 제2투표소의 경우 유권자들이 투표용지를 기다리는 가운데 서울시선거관리위원회가 투표함을 회수해가려고 하자 시민과 경찰이 대치하는 일이 벌어지기도 했다.