‘인구 15만명’ 퀴라소의 도전···첫 골·첫 승점 새 역사 쓸까

축구팬 큰 관심 끄는 ‘E조’

독일·에콰도르·코트디부아르

‘전패’ 안 이상할 강팀들 한 조

아드보카트 감독 용병술 주목

카리브해 남부에 위치한 인구 15만의 작은 섬나라. 그리고 사상 첫 월드컵 본선 진출.



퀴라소가 쓴 역사는 많은 사람들의 관심을 끌기에 충분하다. 누구도 주목하지 않은 그들은 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵을 통해 마침내 전 세계 축구팬들에게 첫선을 보인다.



인구 15만의 퀴라소는 2018년 러시아 월드컵 때 아이슬란드(약 32만명)를 제치고 가장 적은 인구로 월드컵 본선에 나서는 국가가 됐다. 인구 15만명은 경북 안동시와 비슷한 규모다. 퀴라소가 월드컵에 출전하기까지는 운도 따랐다. 미국과 캐나다, 멕시코가 월드컵 개최로 본선에 자동 진출한 것이다. 덕분에 퀴라소가 조별리그를 통과할 수 있었다.



그렇다고 퀴라소가 단순히 운만으로 월드컵에 출전하는 것은 아니다. 퀴라소는 북중미카리브 최종예선 B조에서 3승3무 무패 행진으로 조 1위를 차지했다. 약체 버뮤다에 2승을 거두고 자메이카와의 3차전에서 2-0 승리를 거둔 것이 결정적이었다. 자신들보다 전력이 위라는 평가를 받는 자메이카와 트리니다드토바고를 상대한 4경기에서 1승(3무)을 거두는 데 그쳤으나 1골만 내준 짠물 축구는 단단했다.



퀴라소 사령탑은 1947년생 딕 아드보카트 감독이다. 2006년 독일 월드컵 때 한국 축구대표팀을 이끌며 한국 팬들에게도 친숙한 아드보카트 감독은 79세 나이로 월드컵에 나선다. 역대 최고령 월드컵 본선 출전 감독이다.



부푼 마음을 안고 처음으로 월드컵에 나서는 퀴라소지만, 냉정하게 평가해 이들이 조별리그를 통과할 가능성은 희박하다. 퀴라소는 독일, 에콰도르, 코트디부아르와 함께 E조에 편성됐다. 2014년 브라질 월드컵 우승 이후 두 대회 연속 조별리그 탈락의 굴욕을 맛본 독일이 가장 유력한 1위 후보로 꼽힌다.



에콰도르와 코트디부아르가 2위 자리를 다투리라 예상된다.



녹슬었다고는 해도 여전히 ‘전차’인 독일, 남미 예선에서 아르헨티나 다음으로 강력한 에콰도르, 무패 행진으로 아프리카 예선을 가볍게 통과한 코트디부아르까지 퀴라소가 전패를 당해도 이상하지 않을 정도로 강한 팀들이다.



퀴라소의 현실적인 목표는 ‘첫 골’과 ‘첫 승점’이 되리라 전망된다. 퀴라소가 오랫동안 네덜란드 자치령으로 있었고, 지금도 네덜란드 왕국의 구성국으로 있다 보니 선수들이 대부분 네덜란드 리그에서 뛰고 있어 기량이 괜찮다.



역시 네덜란드 출신인 아드보카트 감독은 중앙을 형제 선수인 레안드로 바쿠나(으드르 FK)와 주닝요 바쿠나(볼렌담)에게 맡기고 측면에 위르헌 로카디아(마이애미FC)와 예알 마르가리타(베베런) 같은 빠른 선수들을 배치해 공격을 풀어나간다. 로숀 반에이마(발베이크)와 위리헌 하리(아브하), 슈란디 삼보(스파르타 로테르담)-셰렐 플로라누스(즈볼러)로 구성된 포백의 활약에 퀴라소의 성패가 달렸다.

