국내 이용자 가장 많은 AI는 ‘챗GPT’…메신저는 카톡, 중고거래는 당근마켓

2025 부가통신사업 실태조사

국내 이용자들은 검색은 네이버, 메신저는 카카오톡, 생성형 인공지능(AI)은 챗GPT를 가장 많이 쓰는 것으로 조사됐다. 메신저(카카오톡), 중고거래(당근마켓), 동영상 공유(유튜브) 부문은 1위 플랫폼 지위가 공고했다.



과학기술정보통신부가 3일 발표한 ‘2025년 부가통신사업 실태조사’를 보면, 2024년 부가통신 서비스 매출은 502조9000억원으로 전년 대비 15.3% 성장했다.



전자상거래·앱마켓·SNS 등 공급과 수요 양 시장을 중개하는 디지털플랫폼 매출은 161조5000억원으로 전년 대비 5.4% 늘었다.



19~69세 성인 2500명을 대상으로 3개월(2025년 10~12월)간 이용 경험을 조사한 결과 검색(98.7%), 메신저(98.5%), 플레이스·지도(96.8%), 전자상거래(95.6%), 동영상 공유(92.7%)가 90% 이상의 높은 이용률을 보였다. 생성형 AI 이용률은 78.1%로 다른 유형보다 낮았지만 20대의 경우 92.6%로 상대적으로 높았다.



유형별 1위 플랫폼은 검색 부문에서 네이버(67.5%), 메신저는 카카오톡(92.5%), SNS는 인스타그램(35.9%), 전자상거래는 쿠팡(53.6%)이 꼽혔다. 또 앱마켓 부문은 구글플레이(64.6%), 동영상 공유는 유튜브(78.0%), 음식배달은 배달의민족(50.6%), 생성형 AI는 챗GPT(68.1%), 플레이스·지도는 네이버지도(50.7%), 중고거래는 당근마켓(88.3%)이 각각 1위를 차지했다.



지난 3개월간 2개 이상의 플랫폼을 병행 이용(멀티호밍)한 비율은 전자상거래(83.9%), SNS(79.9%), 검색포털(76.9%) 순으로 높게 나타난 반면 중고거래(25.9%), 앱마켓(24.9%)은 낮았다.



과기정통부는 “전자상거래는 빠른 배송과 저렴한 가격, 음식 배달은 멤버십 가입 여부가 플랫폼을 선택하는 주요 원인”이라고 설명했다.

