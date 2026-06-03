창간 80주년 경향신문

[속보] 추미애 경기지사 당선 확실···첫 여성 광역단체장 기록

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

6·3지방선거 경기도지사 선거에서 추미애 더불어민주당 후보의 당선이 확실시되는 것으로 나타났다.

이철우 국민의힘 경북도지사 후보도 오후 11시 기준 개표율 34.71%를 기록 중인 상황에서 28만9960표를 얻어 오중기 민주당 후보를 크게 앞서 당선이 확실시된다.

민형배 민주당 전남광주통합특별시장 후보는 개표율 32.36% 상황에서 42만5211표를 얻어 이정현 국민의힘 후보를 크게 앞서 당선이 확실시된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보] 추미애 경기지사 당선 확실···첫 여성 광역단체장 기록

입력 2026.06.03 23:13

수정 2026.06.03 23:35

펼치기/접기
  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

제9회 전국동시지방선거 경기지사에 출마한 더불어민주당 추미애 후보가 3일 경기도 수원시 선거사무소에서 출구조사 결과를 지켜본 뒤 기뻐하고 있다. 공동취재단

제9회 전국동시지방선거 경기지사에 출마한 더불어민주당 추미애 후보가 3일 경기도 수원시 선거사무소에서 출구조사 결과를 지켜본 뒤 기뻐하고 있다. 공동취재단

6·3지방선거 경기도지사 선거에서 추미애 더불어민주당 후보의 당선이 확실시되는 것으로 나타났다. 당선이 확정되면 추 후보는 헌정사상 첫 여성 광역단체장에 오르게 된다.

중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오후 11시3분 기준 개표율 25.01%를 기록 중인 경기에서 추 후보가 90만8724표(53.20%)를 얻어 양향자 국민의힘 후보(70만3698명·41.19%)를 앞서는 것으로 집계됐다. 두 후보의 격차는 12.01%포인트 차로 추 후보의 당선이 확실시되고 있다.

이철우 국민의힘 경북도지사 후보도 오후 11시3분 기준 개표율 34.71%를 기록 중인 상황에서 28만9960표(64.35%)를 얻어 오중기 민주당 후보(16만638표·35.64%)를 크게 앞서 당선이 확실시된다.

민형배 민주당 전남광주통합특별시장 후보는 오후 11시3분 기준 개표율 32.36% 상황에서 42만5211표(81.50%)를 얻어 이정현 국민의힘 후보(4만8555표·9.30%)를 크게 앞서 당선이 확실시된다.

위성곤 민주당 제주도지사 후보는 오후 11시3분 기준 개표율 54.28% 상황에서 10만6751표(62.71%)를 얻어 문성유 국민의힘 후보(5만7801표·33.95%)를 크게 앞서 당선이 확실시된다.

허태정 민주당 대전시장 후보는 오후 11시21분 기준 개표율 34.41% 상황에서 15만7883표(62.27%)를 얻어 이장우 국민의힘 후보(9만83표·35.53%)를 크게 앞서 당선이 확실시된다.

조상호 민주당 세종시장 후보는 오후 11시23분 기준 개표율 31.96% 상황에서 3만4658표(56.65%)를 얻어 최민호 국민의힘 후보(2만4542표·40.11%)를 앞서 당선이 유력하다.

신용한 민주당 충북도지사 후보는 오후 11시25분 기준 개표율 53.12% 상황에서 23만7295표(54.77%)를 얻어 김영환 국민의힘 후보(19만5892표·45.22%)를 앞서 당선이 유력하다.

박찬대 민주당 인천시장 후보는 오후 11시32분 기준 개표율 22.38% 상황에서 21만5222표(62.86%)를 얻어 유정복 국민의힘 후보(12만3645표·36.11%)를 앞서 당선이 유력하다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글