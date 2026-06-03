‘삼전·하닉 2X 상품’ 40대가 가장 많이 샀다

단일종목 레버리지 투자 집계 기존 증시 ‘큰손’ 5060과 차이

삼성전자와 SK하이닉스 일간 수익률의 2배를 추종하는 ‘단일종목 레버리지 상품’ 투자에 40대가 가장 적극적인 것으로 나타났다.



3일 업계에 따르면 한국투자·삼성·KB·NH투자증권이 집계한 단일종목 레버리지 14종(인버스 2종 제외)의 상품 출시일인 5월27일부터 6월1일까지 4영업일간 투자자 수는 7만850명이었다. 투자금액은 총 3조2755억원으로 1인당 평균 투자액은 4623만원이었다.



연령대별로는 40대가 2만489명(28.9%)으로 총 1조225억원(31.2%)을 투자했다. 투자자 수와 금액 모두 전 연령대에서 가장 많았다. 이는 고위험을 동반하는 단일종목 레버리지 상품의 특징이 반영된 결과로 풀이된다. 기존 주식시장에서는 50대와 60대가 ‘큰손’으로 꼽힌다.



한국예탁결제원이 집계한 지난해 12월 결산 상장법인 주식 소유자 현황을 보면, 연령대별 개인 주주 수는 50대(23.1%), 40대(21.8%) 순이었으며 소유 주식 수도 40대(18.6%)는 50대(34.4%)와 60대(26.6%) 다음이었다.



단일종목 레버리지 상품의 경우 투자자 수는 40대에 이어 50대(28.8%), 30대(22.2%), 60대(11.5%) 순이었다.투자액은 40대, 50대(27.9%), 30대(19.4%), 60대(12.9%)순이었다.



다만 1인당 평균 투자액은 70대 이상이 6400만원으로 가장 많았고 60대(5100만원), 40대(5000만원), 50대(4500만원)가 뒤를 이었다.



한편 단일종목 레버리지 상품에 투자하려면 금융투자협회 금융투자교육원에서 사전 교육(1시간)과 심화 교육(1시간)을 이수해야 한다. 지난달 31일 기준 교육 신청자는 38만명이고 이 중 35만여명이 2시간 교육을 모두 이수했다.

