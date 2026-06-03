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티빙도 개인정보 유출…회원 ID·환불계좌까지 털려

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본문 요약

국내 주요 온라인동영상서비스 티빙에서 회원 개인정보가 유출됐다.

다만 티빙은 구체적으로 회원 몇명의 개인정보가 유출됐는지는 내부 조사로 정확한 파악이 끝난 뒤에 공개하겠다는 입장이다.

티빙에 따르면 전날 해킹으로 회원의 아이디, 이름, 생년월일, 성별, 전화번호, e메일, 환불계좌번호 등 정보가 유출됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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티빙도 개인정보 유출…회원 ID·환불계좌까지 털려

입력 2026.06.03 23:23

수정 2026.06.03 23:24

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  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

과기부 “중대 사고” 민관합동조사

국내 주요 온라인동영상서비스(OTT) 티빙에서 회원 개인정보가 유출됐다.

티빙은 3일 “지난 2일 개인정보가 저장된 데이터베이스(DB)에 대한 비인가 접근 정황을 확인해 즉시 접근을 차단하고, 추가 조사 및 보안조치를 시행 중”이라고 밝혔다. 또 “이용자 여러분께서 믿고 맡겨주신 정보를 지켜드리지 못한 책임은 전적으로 티빙에 있다”며 최주희 대표이사 명의 사과문을 게시했다.

다만 티빙은 구체적으로 회원 몇명의 개인정보가 유출됐는지는 내부 조사로 정확한 파악이 끝난 뒤에 공개하겠다는 입장이다.

티빙에 따르면 전날 해킹으로 회원의 아이디, 이름, 생년월일, 성별, 전화번호, e메일, 환불계좌번호 등 정보가 유출됐다. 주민등록번호, 결제 관련 유효 정보는 따로 보관되지 않아 유출되지 않았다고 회사 측은 밝혔다. 티빙의 유료회원 수는 500만명으로 추정된다.

티빙은 “현재 사고 원인과 영향 범위를 면밀하게 확인하고 있다”며 “관계기관 신고 및 조사에도 성실히 협조 중”이라고 했다. 이어 “추가 피해 방지를 위해 보안 모니터링과 접근 통제를 강화하는 등 필요한 조치를 진행할 것”이라며 “재발 방지를 위한 보안체계 강화 및 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

티빙 측은 유출된 비밀번호를 쓰는 다른 서비스의 경우 비밀번호 변경을 권장했다. 또 ‘고객지원 특별안내센터’를 가동해 피해구제 절차를 마련할 방침이다.

과학기술정보통신부도 이날 티빙 회원정보 유출 사태에 대한 민관합동조사단을 구성해 본격적인 조사에 나섰다. 과기정통부는 조사심의위원회에서 해당 사건이 ‘중대 사고’에 해당한다고 판단했다고 밝혔다.

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