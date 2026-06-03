정의당이 3일 성명을 내고 "중앙선거관리위원회가 선거의 공정성을 제대로 세우기는커녕 부정선거 음모론자에게 최악의 빌미를 제공했다"며 "노태악 선관위원장을 경질하라"고 요구했다.

정의당은 "초유의 사태에 노 위원장은 여태 아무런 입장도 내지 않고 있고, 허철훈 선관위 사무총장만 자기 책임이라며 대국민 사과를 했다"며 "노 위원장은 당장 나타나 국민 앞에 경위를 밝히고 사과하라"고 말했다.

또 정의당은 "청와대는 노 위원장을 즉각 경질하고 선관위의 관행적 행태를 철저히 점검해 시정토록 지시하라"며 "선관위는 길게는 4시간 넘게 투표소 앞에서 기다려야 했던 유권자 시민들에게 합리적이고 정당한 보상책도 마련하라"고 요구했다.