김미경 은평구청장 당선인, ‘아이맘택시’ 등 지역 밀착형…서울 최초 ‘3선 여성 구청장’

서울 은평구에서 서울 최초 ‘3선 여성 구청장’ 탄생이 다가왔다. 8년간 은평구 살림을 이끌어온 김미경 더불어민주당 후보(60·사진) 당선이 확실시된다.



4일 0시20분 현재 김 후보가 득표율 50.93%로 남기정 국민의힘 후보를 앞서고 있다. 김 후보가 당선되면 서울에서 처음으로 3선 여성 구청장 타이틀을 얻는다. 이번 서울 구청장 선거에서 거대 양당인 민주당과 국민의힘에서 나온 여성 후보는 각각 1명뿐이었다. 민주당에서는 김 후보가, 국민의힘에서는 현직 강동구청장인 이수희 후보가 유일했다.



김 후보는 지역밀착형 정치인으로 평가받고 있다. 은평에서 구의원과 시의원을 두 차례씩 지내고 두 번의 구청장 선거에서 승리했다. 김 후보는 이번 선거에서 재선 구청장이라는 강점을 살려 ‘경험의 차이, 미래의 차이’를 내걸었다.



김 후보는 민선 9기 정책 비전으로 ‘점·선·면’을 제시했다. 생활밀착형 주민 복지를 ‘점’, 광역교통망 구축을 ‘선’, 서북권 생활·경제권 통합을 ‘면’에 비유했다.



김 후보는 구청장 임기 중 대표적 성과로 수도권광역급행철도(GTX)-A 연신내역 개통, 봉산 편백숲 조성, 자립준비청년 복지 모델 구축, 임산부와 영유아 가정을 위한 ‘아이맘택시’ 등 복지 브랜드 아이맘 시리즈 등을 꼽았다. 거점형 분리배출 시스템인 ‘은평그린모아모아’를 서울 자치구 최초로 시도한 점도 높은 평가를 받았다. 주민들을 설득해 은평광역자원순환센터를 성공적으로 건립하기도 했다. 민선 7·8기 성과를 바탕으로 은평구 변화를 이끌겠다는 구상이다.



이와 함께 진관사와 삼천사, 수국사 등 지역 내 전통사찰들 화재 예방을 지원하고 수국사 옆에 힐링센터를 짓겠단 계획을 밝혔다.

