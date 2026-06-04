추미애 경기지사 당선인, 개혁마다 앞장 선 ‘추다르크’…여성 광역단체장의 길 ‘개척’

선거 내내 국힘 양향자에 압도적 격차…대권 주자 반열 올라 박근혜 탄핵·검찰개혁 이끈 강성 이미지, 지지층 소구 평가

6·3 지방선거 경기지사 선거에서 추미애 더불어민주당 후보가 당선됐다. 추 당선인은 헌정사상 최초의 여성 광역단체장이라는 기록을 썼다. 차기 여권 대선 주자 반열에도 오를 것으로 보인다.



추 당선인은 양향자 국민의힘 후보를 여유 있게 제치고 당선됐다. 그는 인구가 가장 많은 광역단체를 이끌게 됐다.



추 당선인의 승리는 예견된 결과였다. 추 당선인은 선거 기간 공표된 대부분의 여론조사에서 양 후보를 오차범위 밖에서 앞섰다. 최근 30~40대가 대거 유입된 경기도에서 민주당이 우위를 점한 최근 추세가 반영된 것으로 보인다. 민주당은 2018년·2022년 경기지사 선거에서 승리했고, 2024년 22대 총선에서도 경기도 의석 60석 중 53석을 차지했다.



앞서 추 당선인은 치열할 것으로 예상됐던 당내 경선에서도 결선투표 없이 후보로 선출됐다. 그는 지난달 7일 경선 1차 투표에서 과반을 득표하며 현직인 김동연 경기지사, 친이재명계인 한준호 의원을 꺾었다. 추다르크(추미애+잔다르크)라는 별명처럼 검찰개혁 등 주요 이슈에서 구축한 강성 개혁 이미지가 권리당원의 지지세를 이끌었다는 분석이 나왔다.



추 당선인은 1995년 민선 지방선거가 도입된 뒤 당선된 첫 여성 광역단체장으로 기록됐다.



판사 출신인 추 당선인은 1995년 김대중 당시 새정치국민회의 총재의 인재영입을 통해 정치에 입문했다. 이듬해 15대 총선에서 서울 광진을에 출마해 당선됐다. 당시 서울 지역구 최초 여성 국회의원이었다. 이후 서울 광진을(16·18·19·20대)에서 네 차례, 경기 하남갑(22대)에서 한 차례 당선됐다. 6선으로 최다선 여성 의원이기도 했다.



추 당선인은 역대 대통령 탄핵 국면마다 주목을 받았다. 그는 새천년민주당 소속이던 2004년 3월 노무현 전 대통령 탄핵을 반대하다 탄핵 찬성으로 입장을 바꿨다. 새천년민주당이 탄핵 정국에서 여론의 역풍을 맞았고 추 당선인은 2004년 17대 총선에서 낙선했다.



2016년 박근혜 전 대통령 탄핵 국면에선 민주당 당대표를 맡아 당을 이끌었다. 문재인 정부에선 2020년 1년여간 법무부 장관을 지냈다.



당시 추 당선인은 검찰개혁을 위해 수사권 조정에 나서는 과정에서 윤석열 당시 검찰총장과 갈등을 빚었다.



추 당선인은 이번 선거 승리로 차기 여권 대선 주자 반열에 오른 것으로 평가된다. 인구가 가장 많은 전국 최대 광역단체를 이끌게 된 그는 당분간 도정에 집중하며 차기 대선 출마를 노릴 것으로 보인다. 경기지사를 지낸 뒤 대선에 나선 이재명 대통령의 정치 행보를 참고할 것이라는 관측도 나온다.

