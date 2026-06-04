조국혁신당 ‘초박빙 3파전’ 희색…눈물 훔치기도

조국 “아직 환호할 때 아니다” 지지자들 “당선” 외치며 환호

3일 6·3 지방선거 방송 3사 출구조사에서 경기 평택을 국회의원 재선거 3파전 소식이 전해지자 조국혁신당 상황실에선 박수와 함께 함성이 쏟아졌다.



서왕진 혁신당 원내대표 등 혁신당 지도부는 이날 오후 국회 의원회관에 차려진 상황실에서 개표방송을 지켜봤다. 상황판에는 경기 평택을 재선거에 출마한 조국 후보와 광주 광산을 국회의원 보궐선거 배수진 후보의 이름이 가장 크게 적혀 있었다.



조 후보가 평택을 재선거에서 3파전 와중에 초박빙으로 앞선다는 출구조사 결과가 공개되자 지도부는 환호와 박수를 보냈다. 서 원내대표는 미소를 지었고, 이해민 사무총장은 벅찬 듯 두 손으로 입을 가렸다가 이후 눈물을 훔쳤다.



더불어민주당이 대구시장 등 영남지역 광역단체장 선거에서 국민의힘과 경합을 벌이고 있다는 예측이 나오자 박수를 보낸 혁신당 의원들도 있었다. 서 원내대표는 오후 8시30분쯤 상황실을 다시 찾아 접전을 벌이는 평택을 개표 상황을 지켜봤다.



조 후보는 이날 오후 6시20분쯤 평택 선거사무소에 차려진 상황실을 찾아 지지자들에게 인사했다. 조 후보는 “출구조사가 나왔는데 아직 환호할 때는 아니다”라며 “최종 결과가 나올 때까지 긴 호흡으로 기다려달라”고 말했다. 지지자들은 “조국 당선”이라고 외쳤다.



한편 진보당 지도부도 국회 의원회관에 마련된 상황실에서 출구조사 결과 발표를 시청했다. 평택을 재선거 후보인 김재연 진보당 상임대표는 이날 회색 정장 차림으로 상황실을 찾았고, 홍성규 경기지사 후보와 나란히 앉아 결과 발표를 지켜보다가 떠났다.

