출구조사에 고개 떨구던 국힘, 투표지 부족에 “선거 무효”

개표 중단·재투표 주장까지

‘참패’ 예상에 당사 적막 흘렀지만

송파구 등 투표 차질에 공세 전환

장동혁 “서울시 선거 오염” 주장

민주당 “일고의 가치 없어” 일축

청 “선관위, 책임 있는 조치 하길”

국민의힘이 3일 서울 송파구 등 일부 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생한 것과 관련해 “서울시의 선거가 오염됐다”며 개표 중단과 재선거를 요구했다.



장동혁 국민의힘 대표는 국민의힘 개표상황실이 차려진 여의도 당사에서 기자회견을 열고 “지금 당장 개표를 중단하고 필요에 따라 재선거를 실시해야 한다”며 “지금 즉시 중앙선거관리위원회를 방문해 개표 중단을 요구하겠다”고 말했다.



장 대표는 “이미 서울시 선거는 오염된 선거”라며 “진상 파악 결과에 따라 서울시 선거는 다시 실시해야 한다”고 말했다. 그는 “막연히 선거 결과에 영향을 미치지 않았을 거라는 이유로 이번 사건을 덮고 넘어갈 일이 아니다”라며 “(투표용지 부족에 대한) 선관위의 입장 발표를 기다렸지만 어떠한 내용도 없었고 납득할 만한 어떠한 설명도 없었다”고 말했다.



송언석 원내대표는 “공직선거법 제196조에 의해 선거를 연기할 것을 정식으로 요구한다”고 했다. 선거법 196조는 천재·지변 기타 부득이한 사유로 인하여 선거를 실시할 수 없거나 실시하지 못한 때에는 선거를 연기해야 한다는 내용이다.



송 원내대표는 “투표용지를 다른 곳에서 급하게 이송해오는 과정에서 정상적인 투표지 관리가 되는지 의구심도 매우 크다”며 “오후 6시 이후 투표를 진행하게 되면서 출구조사 결과가 투표에 영향을 미칠 개연성도 배제하기 어려운 상황”이라고 말했다.



오세훈 서울시장 후보도 입장문에서 “시민의 참정권은 어떠한 경우에도 침해받아서는 안 된다”며 개표 중단을 요구했다. 오 후보는 “아직 투표가 진행 중인 지역이 있다. 투표를 하지 못하고 돌아간 분도 있다고 한다”며 “한 사람이라도 시민 참정권이 침해받는 일이 있어서는 안 된다”고 강조했다. 그는 “선관위는 시민들의 참정권을 어떻게 회복할지 책임 있는 선조치를 취해야 할 것”이라고 요구했다.



이날 오후 6시 방송 3사 출구조사에서 국민의힘 우세가 1곳으로 발표되자 국민의힘 상황실에서는 내내 적막이 흘렀다. 무거운 표정으로 침묵하던 장 대표는 결과 발표 약 39분 만에 아무런 입장 발표 없이 상황실을 떠났다. 약 3시간 후 상황실로 돌아온 장 대표는 개표 중단과 재선거를 요구했다.



더불어민주당은 재선거 등 요구에 대해 “일고의 가치도 없다”고 밝혔다. 조승래 민주당 사무총장은 국회 의원회관에서 기자들과 만나 “국민의힘이 이 문제를 가지고 서울시민 유권자의 뜻을 불복하는 행태로 가지 않기를 바란다”고 말했다. 그는 또 “선관위의 부실한 관리에 대해선 반드시 책임을 묻겠다”고 했다.



청와대는 입장을 내고 “중앙선거관리위원회는 국민의 참정권을 보장하는 헌법기관으로서 일부 지역 주민들의 투표권 행사와 개표 관리에 차질이 없도록 책임 있는 조치를 하기 바란다”고 밝혔다.

