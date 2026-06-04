6·3 지방선거…민주당, 4년 만에 ‘지방권력 탈환’

인천·경기 등 광역단체 15곳 우세·접전

MB·박근혜·윤어게인 동원한 국힘은 대선 이어 ‘연패’

투표율 ‘61%대’ 역대 두번째…교육감도 진보 후보 선전

더불어민주당이 6·3 지방선거에서 승리했다. 이재명 정부 1년 차에 치러진 지방선거에서 여당이 승리하며 이 대통령은 안정적인 국정운영 동력을 확보하게 됐다. 대선에 이어 지방선거까지 패배한 국민의힘은 당 지도부 책임론과 함께 쇄신 논의가 본격화할 것으로 보인다.



3일 오후 10시 기준 민주당은 총 16개 광역단체장 중 15곳에서 우세하거나 접전을 벌이고 있다. 기존 12개 광역단체장을 확보하고 있던 국민의힘은 경북 단 한 곳에서만 승리가 유력하다.



보수 강세 지역인 대구에서는 김부겸 민주당 후보(53.48%)가 추경호 국민의힘 후보(45.46%)를 앞서고 있다. 보수의 아성으로 불리는 대구에서 민주당과 국민의힘이 접전을 벌이는 것 자체가 이례적이란 평가가 나온다.



민주당은 수도권 전체에서 우세한 상황이다. 서울에서는 정원오 민주당 후보(65.66%)가 오세훈 국민의힘 후보(31.95%)에게 앞서고 있다. 경기지사는 추미애 민주당 후보(51.11%)가 양향자 국민의힘 후보(43.13%)를 여유 있게 제치고 있다. 인천시장은 박찬대 민주당 후보(60.04%)가 유정복 국민의힘 후보(39.04%)보다 앞서고 있다.



보수세가 강한 부산·울산·경남에서도 민주당이 앞서거나 접전을 벌이고 있다. 부산에서는 전재수 민주당 후보(53.77%)가 박형준 국민의힘 후보(44.70%)에게, 울산에서는 김상욱 민주당 후보(53.73%)가 김두겸 국민의힘 후보(41.39%)에게 앞서고 있다. 경남에서는 김경수 민주당 후보(49.64%)가 박완수 국민의힘 후보(50.35%)와 근소한 차이로 접전을 벌이고 있다.



국민의힘 후보 당선이 사실상 유력한 곳은 경북이 유일하다. 경북에서는 이철우 국민의힘 후보(64.52%)가 일찌감치 당선을 확정지었다.



정청래 민주당 대표는 이번 지방선거 대승으로 당대표 연임 도전에 청신호가 켜질 것으로 보인다. 보수 강세인 대구와 부·울·경에서 민주당 소속 시장을 당선시킨다면 최대 성과가 될 것으로 전망된다. 집권 1년 차 여당의 지방선거는 대통령 국정 지지도에 영향을 많이 받는 만큼, 지방선거 승리 성과를 두고 내부 경쟁자들의 여러 해석이 나올 것으로 보인다.



경북 한 곳만 사수한 국민의힘에서는 장동혁 대표 책임론이 강하게 일 것으로 보인다. 전통적으로 보수세가 강한 대구에서마저 패배한다면 당 내부에서 논란이 이어질 것으로 전망된다.



지방선거 최종 투표율은 역대 두번째인 61%대를 기록한 것으로 잠정 집계됐다. 16곳 시도교육감 선거에서는 진보 성향 후보들이 최소 11곳에서 우세를 보여 압도적인 승리가 예상된다. 2022년 선거에서 진보 9곳, 보수 7곳이 당선됐다.

