창간 80주년 경향신문

진보 교육감 시대 다시 열렸다···경기교육감 선거 안민석 당선 확실

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

6·3 지방선거 경기교육감 선거에서는 진보진영 단일 후보로 나선 안민석 후보의 당선이 유력하다.

안 후보는 보수 교육감인 임 후보가 추진해온 교육 정책에 대한 대대적인 손질을 예고한 상태다.

안 후보는 특히 경기 진보 교육계의 상징이었던 '민주시민교육'의 복원을 공약했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

진보 교육감 시대 다시 열렸다···경기교육감 선거 안민석 당선 확실

입력 2026.06.04 02:31

수정 2026.06.04 03:22

펼치기/접기
  • 김태희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

안민석 경기교육감 후보가 3일 방송3사 출구조사 발표 이후 꽃다발을 목에 걸고 포즈를 취하고 있다. 안 후보 캠프 제공

안민석 경기교육감 후보가 3일 방송3사 출구조사 발표 이후 꽃다발을 목에 걸고 포즈를 취하고 있다. 안 후보 캠프 제공

6·3 지방선거 경기교육감 선거에서는 진보진영 단일 후보로 나선 안민석 후보(59)의 당선이 확실시됐다.

4일 오전 2시30분 현재(개표율 69.56 %) 안 후보는 52.30%의 득표율을 보이며 47.69%의 득표율을 보인 임태희 후보(69)를 앞질렀다.

안 후보는 교육학 박사 출신으로 체육 교사와 사회체육학과 교수를 지냈다. 17대 총선부터 오산에서 내리 5선 국회의원을 지냈다. 박효진·성기선·유은혜 예비후보와 경합을 벌여 진보 진영 단일 후보로 선출됐다.

이번 선거는 보수가 불리한 상황 속에서 치러졌다. 임 후보는 정치색을 최대한 배제하며 정책을 강조한 선거 운동을 이어갔다. ‘현역 프리미엄’을 안고 재선에 도전했지만 유권자들의 마음을 돌리지는 못했다.

안 후보가 당선되면 임 후보가 열었던 첫 ‘보수 교육감 체제’는 4년 만에 막을 내리게 된다. 경기도는 2009년 김상곤 전 교육감을 시작으로 진보 교육을 선도해왔다. 무상급식과 학생인권조례 등 경기도에서 시작한 교육 정책들은 전국으로 퍼졌다.

안 후보는 보수 교육감인 임 후보가 추진해온 교육 정책에 대한 대대적인 손질을 예고한 상태다. 안 후보는 특히 경기 진보 교육계의 상징이었던 ‘민주시민교육’의 복원을 공약했다.

임 후보는 재임 시절 조직 개편을 통해 민주시민교육과의 명칭을 미래인성교육과로 변경하고, 2023년 관련 기능을 여러 부서로 분산시켰다. 2024년에는 ‘4·16민주시민교육원’의 이름을 ‘4·16생명안전교육원’으로 변경했다.

안 후보는 잇달아 발생하고 있는 역사 왜곡 논란의 원인 중 일부가 민주시민교육의 실종에 있다고 보고 있다.

안 후보는 또 책·예술·스포츠(LAS)를 통한 인공지능(AI) 시대 교육, 안전사고 면책권 보장 및 교사 시민권 회복 등을 통한 교권 회복, 교육감 권한 분산을 통한 교육지원청 교육장 권한 강화 등을 공약했다.

안 후보는 “정의롭고 상식적인 경기교육을 만들겠다. 교육계의 불의와 불평등, 부조리한 관습을 완전히 혁파하겠다”며 “경기교육이 바뀌면 대한민국 교육이 바뀐다. 40년을 준비해 온 교육 혁명, 경기도에서 반드시 성공시키겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글