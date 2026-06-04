루비오 “미국 기업 향한 한국 정부 차별, 무역합의에도 영향”

마코 루비오 미국 국무장관이 한국 정권의 좌경화를 우려한 미 의회 의원의 지적에 “선거를 통해 창출된 정권은 그 나라 국민의 주권적 선택을 존중해야 한다”고 답했다. 다만 그는 쿠팡 등 미국 기업이 한국에서 부당한 대우를 받고 있다는 주장에 동의를 표하며 “한국 정부의 미국 기업 차별이 그들과 무역 합의를 타결하는 우리 능력에 영향을 미쳤다”고 말했다.

루비오 국무장관은 3일(현지시간) 연방 하원 외교위원회 청문회에 출석해 “한국 정권이 최근 상당히 좌경화되면서 중국에 더 많은 공간을 열어주고 있다”는 대럴 아이사 의원(공화·캘리포니아)의 질의에 “그것은 민주주의 국가들을 상대할 때의 독특한 측면”이라고 답했다.

그는 “민주주의 국가에선 때로는 일본처럼 미국 국익에 더 우호적인 지도자가 선출되기도, 때로는 다른 시각을 가진 지도자가 선출되기도 한다”며 “우리 반구(서반구)에서도 이 같은 일은 자주 목격된다”고 말했다. 이는 남미에서 좌파 성향의 반미 정권이 종종 출현했다는 의미로 풀이된다.

루비오 장관은 “그러나 우리 국익에 반하는 입장을 취한다고 해서 우리가 그 정부를 전복하거나 제거하려는 것은 아니다”라며 “합법적인 선거를 통해 민주적으로 선출된 정부이며, 우리는 그 나라 국민의 주권적 선택을 존중한다”고 말했다. 이어 “대신 그들이 취하는 조치들이 미국 국익에 어떤 마찰 요인이 된다면 적극적으로 관여해야 한다”고 덧붙였다.

루비오 장관은 한국 정부가 메타·쿠팡 등 미국 기업을 압박하고 있다는 아이사 의원의 지적에 “이는 일종의 표적화라고까지 말할 수 있다”고 동의를 표하면서 “미국의 기술 기업은 한국에서만이 아니라 유럽연합(EU)에서도 불공정한 대우를 받고 있다”고 답했다.

이어 “우리는 전략적으로 많은 부분에서 한국과 이해를 같이 하지만, 동시에 이 문제들은 한국과의 관계에서 중요한 의제가 될 것이라고 생각한다”며 “솔직히 말해 미국 기업들에 대한 한국 정부의 일부 행태는 양국 간 무역 합의를 마무리하기 위한 우리의 능력에 영향을 미쳤다고 생각한다”고 말했다. 루비오 장관은 지난 2월 미국을 방문한 조현 외교부 장관과 만난 자리에서 쿠팡 문제를 암시하는 듯한 발언을 한 적이 있지만, 공개 석상에서 이를 직접적으로 거론한 것은 이번이 처음이다.

앞서 한·미는 한국이 미국에 3500억달러 규모의 대미 투자를 하는 대신 상호관세 및 자동차 관세를 25%에서 15%로 낮추는 무역 합의를 도출했다. 그러나 지난 2월 미 연방 대법원의 상호관세 무효화 판결 이후 트럼프 정부가 무역법 301조에 의거해 ‘대체 관세’를 부과하려 하면서 변화 가능성이 생긴 상황이다.

루비오 장관에게 쿠팡 관련 질의를 한 아이사 의원은 공화당 소속 하원의원 54명이 ‘쿠팡에 대한 차별적 규제를 중단하라’고 한국 정부에 보낸 서한에도 주도적으로 참여한 것으로 알려졌다. 그는 쿠팡으로부터 미국 연방법상 최대 후원 한도인 5000달러의 정치 자금을 지원받기도 했다. 루비오 장관 역시 쿠팡과 연결고리를 갖고 있다. 쿠팡이 최근 고용한 로비업체 ‘컨티넨탈 스트래티지’에는 루비오 장관의 전 비서실장이 영입돼 있다.

한편 루비오 장관은 아미 베라 의원(민주·캘리포니아)이 미국의 대북 핵 억지력 제공에 변화가 있느냐고 묻자 “그곳에서 우리의 태세는 그대로 유지되고 있다”며 “실무 차원에서 한국과 매우 강한 관계를 유지하고 있다”고 답했다.

또 루비오 장관은 백악관이 지난 2월 미국의 조선업 재건을 위해 발표한 ‘해양행동계획’과 관련한 영 김 의원(공화·캘리포니아)의 질의에는 “미국 내에서 선박을 건조하는 것뿐 아니라 몇 척의 선박은 한국에서 건조할 수 있도록 하는 방안을 진지하게 검토하고 있다”면서 “이는 우리에게 도움이 될 것”이라고 밝혔다.