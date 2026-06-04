김정은 “핵무력 기하급수적 강화, 방대한 계획 확정”···새 핵물질 생산공장 방문

김정은 북한 국무위원장이 새로운 핵물질 생산공장을 시찰하며 “우리는 국가핵무력을 기하급수적으로 강화할 앞으로의 방대한 계획실행의 순차와 그 담보를 확정했다”고 말했다.

조선중앙통신은 4일 김 위원장이 전날 새로 조업한 핵물질생산공장을 현지지도하며 이같이 말했다고 보도했다. 김 위원장의 현지지도에는 당 중앙위원회 군수공업부와 핵무기연구소 지도간부들이 동행했다.

김 위원장은 “제 8기 당중앙위원회의 직접적인 지도밑에 지난 5년간의 핵무력강화노정을 경과하며 무기급 핵물질 생산 능력은 종전의 2배를 능가하는 수준에 도달했다”고 말했다.

김 위원장은 “당 제9차대회는 나라의 핵전쟁억제력을 지속적으로 제고해나가기 위한 핵무력강화의 새로운 5개년 계획을 결정했다”며 “핵물질생산능력을 더 확대하며 그에 따라 핵무기보유수를 계속하여 늘일 데 대한 전략적 결정을 채택했다”고 밝혔다.

김 위원장은 또 핵무기를 두고 “나라의 전과 이익, 발전권을 믿음직하게 보장하는 기본담보”라고 했다. 그는 “가장 포악무도한 적수들과 장기적인 대결을 동반해야 하는 우리 혁명의 특수성”이라며 “강력한 안전장치인 핵전쟁억제력을 질량적으로, 지속적으로, 가속적으로 확대해야 할 역사적 사명의 절박성과 책임성은 더 한층 부상되고 있다”고 했다.

중앙통신은 또 이날 핵무력 강화와 관련된 중요협의회가 열렸다고 보도했다.

김 위원장은 “우리는 오늘 핵활동에서의 중요한 숫자들을 갱신했다”며 “핵억제력 구축에서 전술 및 전략적 수요 측면들이 전면적으로 고려됐다”고 말했다. 그는 “우리는 국가핵무력을 기하급수적으로 강화할 앞으로의 방대한 계획실행의 순차와 그 담보를 확정했다”며 “핵능력 고도화를 위한 전환적인 이정표를 세운 역사적 사변”이라고 밝혔다.

김 위원장은 “우리의 헌법과 주권을 수호하고 국가의 안전을 믿음직하게 보장하려는 우리의 행동의지는 더욱 철저하고 과감할 것”이라고 밝혔다.