이란 “총성엔 미사일로 대응”…쿠웨이트 공습 정당화

아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자의 군사고문 모흐센 레자이는 3일(현지시간) “모든 총격과 공격에 대한 대응은 미사일과 드론 세례”라고 밝혔다.

레자이 고문은 이날 엑스(X)에서 “역사는 되돌릴 수 없으며, 침략자는 곧 처벌될 것”이라며 이같이 썼다.

레자이 고문의 발언은 이란의 쿠웨이트·바레인 공습에 대한 것으로 보인다. 이란은 최근 남부 호르무즈 해협에 있는 게슘섬의 통신탑과 이란 유조선에 대한 미국의 공격에 보복하는 차원에서 미군 자산이 주둔하는 쿠웨이트와 바레인을 공습했다.

레자이 고문은 “협상이나 휴전 과정에서 미국이 지나치게 요구하는 것을 용납하지 않겠다”라고 언급하기도 했다.

미국과의 종전 협상에 참여하는 아바스 아라그치 이란 외무장관도 엑스 게시물에서 “우리 군은 미국이 민간 선박을 공격하고 휴전을 위반하는 데에 사용하도록 허가된 지역에 대해 자위적 공격을 수행하고 있다”며 쿠웨이트·바레인 공습을 정당화했다.

아라그치 장관은 “어떠한 적대 행위에 대해서도 즉각적이고 단호한 대응을 마주하게 될 것”이라며 “제재와 전쟁으로 얻지 못한 것을 더 큰 전쟁으로 이룰 수는 없다”고 강조했다.

이날 새벽 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이란 유조선과 게슘섬 통신탑 피격에 대응해 쿠웨이트의 미 공군기지, 바레인의 미 해군 5함대 기지 등을 공격했다고 밝혔다. 이에 미군 중부사령부(CENTCOM)는 “이란의 공격은 실패했다”고 주장했다.

쿠웨이트 국방부는 이날 새벽에만 이란이 쏜 탄도미사일 13기, 드론 17기를 각각 격추했으며, 쿠웨이트 국제공항 등 민간 인프라에 상당한 물적 피해가 발생했고 인도인 거주자 1명이 사망하고 다수 부상자가 발생하는 등 인명피해도 있었다고 발표했다.

쿠웨이트 외무부는 자국 주재 이란대사관의 대사대리를 초치해 자국에 대한 공습에 항의했다. 쿠웨이트 외무부는 이란대사관 주재 인력을 줄이기로 하고 이란 외교관 2명을 ‘페르소나 논 그라타’(외교적 기피인물)로 지정한 뒤 24시간 이내에 출국하라고 명령하기도 했다.

쿠웨이트 외무부는 “어떠한 국가에 대한 적대행위에도 쿠웨이트의 영토나 영공 사용은 용납되지 않는다”며 이란의 입장을 일축했다. 또 “이란의 주장에는 아무런 근거도 없고, 어떤 경우에도 쿠웨이트 영토와 민간 주요 기반시설에 대한 공격을 정당화할 수도 없다”고 덧붙였다.