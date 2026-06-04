경북 안동에서 지방자치 역사 35년을 함께한 10선 기초의원이 탄생했다. 대통령·국회의원 선거를 통틀어 국내 정치사에 없던 기록이다.

경북 안동시라선거구에 무소속으로 출마한 이재갑 시의원(71)이 4일 최종 당선되며 ‘10선 기초의원’이라는 타이틀을 거머쥐었다. 고 김영삼 전 대통령과 고 김종필 전 총리도 9선 국회의원 경력에 그쳤다.

이 시의원은 1991년 4월 첫 지방의회 선거 당시 36세 나이로 당선된 이후 10선을 내리 이어왔다. 9선으로 유일한 경쟁 상대였던 강필구 전남 영광군의원이 이번 선거에 불출마하면서 최초 10선 타이틀은 이 시의원의 몫이 됐다.

이 시의원은 정당 공천이 없던 1~4대를 거쳐 5대와 6대 중반까지 특정 정당에 소속됐지만 이후 무소속의 길을 택했다. 10차례 당선 중 7차례를 무소속으로 출마한 결과다.

특히 이재명 대통령이 성남시장으로 재직할 당시 고향인 안동으로 초청해 강연을 주선하기도 했다.

그는 “정당 조직에 기대고 눈치 보는 것보다 지역민들과 신뢰를 기반으로 입지를 구축하는 게 더 절실했다”며 “중앙정치가 기초자치단체까지 물들어가는 것은 바람직하지 않다”고 말했다.

이 시의원의 당선 비결은 발로 뛰는 정치라는 평가를 받고 있다. 안동 면적은 1522㎢로 전국 시 가운데 가장 넓고, 군까지 포함해도 전국 3위에 해당한다. 그는 수십 년째 가파른 산을 넘고 마을회관과 경로당을 오가며 주민 민원을 챙겨왔다. 선거철에만 국한된 행보가 아니다.

이 시의원은 “안동을 비롯한 농촌 지역은 고령화가 심각하다”며 “청년들이 농촌으로 들어올 수 있는 길을 꼭 찾겠다”고 말했다.

이 시의원은 처음 시작할 때는 아날로그 시대였지만 이제는 인공지능(AI) 시대가 됐다며 변화하는 시대에 주민들의 요구를 잘 감당할 수 있을지 두렵다고 했다. 그는 “어르신들 발에 걸리는 돌멩이 하나 치워드리겠다는 마음으로 시작했다”며 “늘 현장에 답이 있다고 생각하고 발로 뛰는 기초의원이 되겠다”고 말했다.