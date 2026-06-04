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경북 안동에서 지방자치 역사 35년을 함께한 10선 기초의원이 탄생했다.

대통령·국회의원 선거를 통틀어 국내 정치사에 없던 기록이다.

경북 안동시라선거구에 무소속으로 출마한 이재갑 시의원이 4일 최종 당선되며 '10선 기초의원'이라는 타이틀을 거머쥐었다.

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지방자치 역사와 함께한 10선 기초의원 탄생···경북 안동 이재갑

입력 2026.06.04 07:46

수정 2026.06.04 07:47

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  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재갑 경북 안동시의원. 중앙선거관리위원회 제공

이재갑 경북 안동시의원. 중앙선거관리위원회 제공

경북 안동에서 지방자치 역사 35년을 함께한 10선 기초의원이 탄생했다. 대통령·국회의원 선거를 통틀어 국내 정치사에 없던 기록이다.

경북 안동시라선거구에 무소속으로 출마한 이재갑 시의원(71)이 4일 최종 당선되며 ‘10선 기초의원’이라는 타이틀을 거머쥐었다. 고 김영삼 전 대통령과 고 김종필 전 총리도 9선 국회의원 경력에 그쳤다.

이 시의원은 1991년 4월 첫 지방의회 선거 당시 36세 나이로 당선된 이후 10선을 내리 이어왔다. 9선으로 유일한 경쟁 상대였던 강필구 전남 영광군의원이 이번 선거에 불출마하면서 최초 10선 타이틀은 이 시의원의 몫이 됐다.

이 시의원은 정당 공천이 없던 1~4대를 거쳐 5대와 6대 중반까지 특정 정당에 소속됐지만 이후 무소속의 길을 택했다. 10차례 당선 중 7차례를 무소속으로 출마한 결과다.

특히 이재명 대통령이 성남시장으로 재직할 당시 고향인 안동으로 초청해 강연을 주선하기도 했다.

그는 “정당 조직에 기대고 눈치 보는 것보다 지역민들과 신뢰를 기반으로 입지를 구축하는 게 더 절실했다”며 “중앙정치가 기초자치단체까지 물들어가는 것은 바람직하지 않다”고 말했다.

이 시의원의 당선 비결은 발로 뛰는 정치라는 평가를 받고 있다. 안동 면적은 1522㎢로 전국 시 가운데 가장 넓고, 군까지 포함해도 전국 3위에 해당한다. 그는 수십 년째 가파른 산을 넘고 마을회관과 경로당을 오가며 주민 민원을 챙겨왔다. 선거철에만 국한된 행보가 아니다.

이 시의원은 “안동을 비롯한 농촌 지역은 고령화가 심각하다”며 “청년들이 농촌으로 들어올 수 있는 길을 꼭 찾겠다”고 말했다.

이 시의원은 처음 시작할 때는 아날로그 시대였지만 이제는 인공지능(AI) 시대가 됐다며 변화하는 시대에 주민들의 요구를 잘 감당할 수 있을지 두렵다고 했다. 그는 “어르신들 발에 걸리는 돌멩이 하나 치워드리겠다는 마음으로 시작했다”며 “늘 현장에 답이 있다고 생각하고 발로 뛰는 기초의원이 되겠다”고 말했다.

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