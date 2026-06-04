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미 의회서 ‘종전 압박’ 전쟁결의안 첫 통과···공화당 4명 반란표

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도널드 트럼프 미국 대통령이 의회의 승인을 받지 못하면 이란에서 미군을 철수시켜야 한다는 전쟁권한법 결의안이 미 연방 하원에서 3일 통과됐다.

미 의회에서 트럼프 대통령의 군사작전 권한을 제한하는 결의안이 통과된 것은 전쟁 개시 후 3개월여 동안 이번이 처음이다.

미 연방 하원은 이날 전쟁권한법 결의안을 215대 208로 통과시켰다.

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미 의회서 ‘종전 압박’ 전쟁결의안 첫 통과···공화당 4명 반란표

입력 2026.06.04 07:48

수정 2026.06.04 07:50

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AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 의회의 승인을 받지 못하면 이란에서 미군을 철수시켜야 한다는 전쟁권한법 결의안이 미 연방 하원에서 3일(현지시간) 통과됐다. 미 의회에서 트럼프 대통령의 군사작전 권한을 제한하는 결의안이 통과된 것은 전쟁 개시 후 3개월여 동안 이번이 처음이다.

미 연방 하원은 이날 전쟁권한법 결의안을 215대 208로 통과시켰다. 이번 결의안에는 민주당 의원 전원과 함께 공화당 의원 4명이 찬성표를 던졌다. 해당 결의안은 원래 2주 전 표결에 부쳐질 예정이었으나 공화당 지도부가 통과 가능성을 우려해 하원을 조기에 휴회시키면서 미뤄진 바 있다.

전쟁권한법에 따르면 의회의 별도 승인 없이 시작된 군사작전은 개전 60일 이내에 종료해야 하며, 대통령은 30일 연장을 요청할 수 있다. 지난 2월 28일 시작된 이번 전쟁은 이날로 이미 90일을 넘긴 상태다.

이번 결의안에 찬성표를 던진 공화당 의원은 토머스 매시(켄터키)·브라이언 피츠패트릭(펜실베이니아)·톰 배럿(미시간)·워런 데이비슨(오하이오) 등이다. 또한 앞선 세 차례 표결에서 모두 반대해온 민주당 소속 재러드 골든 의원(메인주)도 이번에 입장을 바꿔 찬성으로 돌아섰다.

뉴욕타임스는 “이번 결의안 통과는 이란과의 전쟁에 대한 반대 여론이 커지고 있음을 보여주는 주목할만한 신호”라고 지적했다.

다만 결의안이 상원에서 통과될 가능성은 현재로서 크지 않다. 설령 통과되더라도 트럼프 대통령이 거부권을 행사할 수 있다. 트럼프 대통령의 거부권을 막으려면 상·하원 모두 3분의 2 이상 찬성표를 확보해야 한다.

의회 승인 없는 이란 전쟁, 5월 1일 시한 만료…트럼프가 그래도 계속하면 무슨 일 일어날까

도널드 트럼프 대통령이 대이란 전쟁을 지속할 수 있는 법적 시한이 오는 5월 1일(현지시간) 만료된다. 1973년 제정된 전쟁권한법은 의회 승인이 없으면 60일 이내에 적대 행위를 종료하도록 하고 있다. 그러나 트럼프 대통령이 전쟁을 지속하기로 마음먹는다면 현실적으로 60일이 지나도 이를 막기는 쉽지 않다. 최후의 관건은 연방 의회에서 전쟁 중단에 찬...

https://www.khan.co.kr/article/202604250600021

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