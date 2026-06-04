창간 80주년 경향신문

나토 사무총장 ‘우크라이나’ 깜짝 방문···“러시아 멈출 조짐 안 보여”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

마르크 뤼터 북대서양조약기구 사무총장이 3일 우크라이나를 예고없이 방문해 러시아가 4년째 이어지고 있는 우크라이나 침공 과정에서 군사적·경제적 어려움이 커지면서 점점 더 절박한 상황에 처해 있다고 주장했다.

AFP와 로이터 통신에 따르면, 뤼터 사무총장은 이날 우크라이나 수도 키이우에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 공동 기자회견을 열어 "우크라이나가 계속해서 굳건히 버티고 혁신을 이루며 전장에서 성과를 내고 있는 만큼 러시아는 점점 더 절박해지고 있다"고 말했다.

그는 "안타깝게도 러시아는 멈출 조짐을 보이지 않고 있다"며 "최근 수도 키이우와 우크라이나 전역에 대한 공격이 이를 분명히 보여준다"고 덧붙였다 .

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

나토 사무총장 ‘우크라이나’ 깜짝 방문···“러시아 멈출 조짐 안 보여”

입력 2026.06.04 08:12

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

마르크 뤼터 북대서양조약기구 사무총장이 3일(현지시간) 우크라이나 키이우에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 기자회견 중 발언하고 있다. EPA연합뉴스

마르크 뤼터 북대서양조약기구 사무총장이 3일(현지시간) 우크라이나 키이우에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 기자회견 중 발언하고 있다. EPA연합뉴스

마르크 뤼터 북대서양조약기구(나토) 사무총장이 3일(현지시간) 우크라이나를 예고없이 방문해 러시아가 4년째 이어지고 있는 우크라이나 침공 과정에서 군사적·경제적 어려움이 커지면서 점점 더 절박한 상황에 처해 있다고 주장했다.

AFP와 로이터 통신에 따르면, 뤼터 사무총장은 이날 우크라이나 수도 키이우에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 공동 기자회견을 열어 “우크라이나가 계속해서 굳건히 버티고 혁신을 이루며 전장에서 성과를 내고 있는 만큼 러시아는 점점 더 절박해지고 있다”고 말했다.

그는 “안타깝게도 러시아는 멈출 조짐을 보이지 않고 있다”며 “최근 수도 키이우와 우크라이나 전역에 대한 공격이 이를 분명히 보여준다”고 덧붙였다 . 그러면서 러시아 청년들과 그 가족을 향해 “부당한 거래에 팔리고 있다”며 참전하면 제대로 된 훈련과 보급을 받지 못하고 전사할 가능성이 높다고 경고했다.

그는 매달 3만 명 이상의 러시아 군인이 전사하고 있다며 “1980년대 아프가니스탄 전쟁 10년 동안 소련이 잃은 병력보다 더 많은 인원을 한 달 만에 잃고 있다는 의미”라고도 했다.

뤼터 사무총장의 이번 방문은 러시아-우크라이나 전쟁 개전 4주년을 앞두고 지난 2월 초 키이우를 방문한 데 이어 4개월 만이다. 뤼터 사무총장은 당시 우크라이나 의회 연설에서 종전 후 안전보장을 위해 나토 국가들의 군대를 우크라이나에 배치하겠다고 말했다. 미국 주도 종전 협상은 2월 28일 이스라엘과 미국의 이란 공격으로 중단됐다.

러시아는 전날 키이우와 드니프로 등을 미사일과 드론으로 공격해 우크라이나에서 23명이 사망했다. 젤렌스키 대통령은 최근 나토 회원국에 패트리엇 시스템 등 자국 방공망 확충을 요구하고 있다. 우크라이나는 이날 새벽 ‘러시아판 다보스 포럼’이라고 불리는 상트페테르부르크 경제포럼 개막을 앞두고 현지의 석유 수출 터미널 등을 공습했다.

마르크 뤼터 북대서양조약기구 사무총장(왼쪽)과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 3일(현지시간) 공동 기자회견을 마친 뒤 어깨동무를 하고 있다. 로이터연합뉴스

마르크 뤼터 북대서양조약기구 사무총장(왼쪽)과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 3일(현지시간) 공동 기자회견을 마친 뒤 어깨동무를 하고 있다. 로이터연합뉴스

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글