창간 80주년 경향신문

‘낙선’ 조국 “국힘 제로 완수 못해···선거 결과 겸허히 받아들여”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경기 평택을 국회의원 재보궐선거에 출마했다 낙선한 조국 조국혁신당 후보가 "이번 선거의 최우선 과제는 국힘 제로의 실현이었는데 평택에서 완수하지 못했다"고 말했다.

조 후보는 이날 오전 2시50분쯤 경기 평택시에 있는 자신의 선거사무소를 찾아 "선거 결과를 겸허히 받아들인다"면서 이같이 밝혔다.

조 후보는 "이번 6월 선거의 최우선 과제는 국힘 제로의 실현이었다"며 "전국적으로 의미 있는 성과가 있었지만 평택에서는 그 명령을 완수하지 못했다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘낙선’ 조국 “국힘 제로 완수 못해···선거 결과 겸허히 받아들여”

입력 2026.06.04 08:42

  • 김원진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경기 평택을 국회의원 재보궐선거에 출마했다 낙선한 조국혁신당 조국 후보가 4일 경기도 평택시 선거사무소에서 선거 패배를 인정하고 있다. 연합뉴스

경기 평택을 국회의원 재보궐선거에 출마했다 낙선한 조국혁신당 조국 후보가 4일 경기도 평택시 선거사무소에서 선거 패배를 인정하고 있다. 연합뉴스

경기 평택을 국회의원 재보궐선거에 출마했다 낙선한 조국 조국혁신당 후보가 “이번 선거의 최우선 과제는 국힘 제로의 실현이었는데 평택에서 완수하지 못했다”고 말했다.

조 후보는 이날 오전 2시50분쯤 경기 평택시에 있는 자신의 선거사무소를 찾아 “선거 결과를 겸허히 받아들인다”면서 이같이 밝혔다.

조 후보는 “이번 6월 선거의 최우선 과제는 국힘 제로의 실현이었다”며 “전국적으로 의미 있는 성과가 있었지만 평택에서는 그 명령을 완수하지 못했다”고 말했다.

조 후보는 “저를 따뜻한 이웃으로 품어주셨지만 기대에 부응하지 못했다”며 “이번 결과는 저 조국의 실패이지, 여러분이 제게 투영한 비전과 가치가 틀린 것이 아니다”라고 밝혔다.

조 후보는 또 “그럼에도 우리는 ‘국민주권정부의 성공’이라는 바다를 향해 지치지 않고 함께 흘러가야 한다”고 말했다.

국회의원 재보궐선거가 치러진 경기 평택을에선 유의동 국민의힘 후보의 당선이 확정됐다. 이날 오전 8시30분 기준 유 후보의 득표율은 34.83%로 김용남 더불어민주당 후보(28.77%)를 앞섰다. 조 후보는 득표율 27.24%로 3위에 그쳤다.

같은 시간 경기 평택을의 개표율 99.88%이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글