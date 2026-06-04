‘낙선’ 조국 “국힘 제로 완수 못해···선거 결과 겸허히 받아들여”

경기 평택을 국회의원 재보궐선거에 출마했다 낙선한 조국 조국혁신당 후보가 “이번 선거의 최우선 과제는 국힘 제로의 실현이었는데 평택에서 완수하지 못했다”고 말했다.

조 후보는 이날 오전 2시50분쯤 경기 평택시에 있는 자신의 선거사무소를 찾아 “선거 결과를 겸허히 받아들인다”면서 이같이 밝혔다.

조 후보는 “이번 6월 선거의 최우선 과제는 국힘 제로의 실현이었다”며 “전국적으로 의미 있는 성과가 있었지만 평택에서는 그 명령을 완수하지 못했다”고 말했다.

조 후보는 “저를 따뜻한 이웃으로 품어주셨지만 기대에 부응하지 못했다”며 “이번 결과는 저 조국의 실패이지, 여러분이 제게 투영한 비전과 가치가 틀린 것이 아니다”라고 밝혔다.

조 후보는 또 “그럼에도 우리는 ‘국민주권정부의 성공’이라는 바다를 향해 지치지 않고 함께 흘러가야 한다”고 말했다.

국회의원 재보궐선거가 치러진 경기 평택을에선 유의동 국민의힘 후보의 당선이 확정됐다. 이날 오전 8시30분 기준 유 후보의 득표율은 34.83%로 김용남 더불어민주당 후보(28.77%)를 앞섰다. 조 후보는 득표율 27.24%로 3위에 그쳤다.

같은 시간 경기 평택을의 개표율 99.88%이다.