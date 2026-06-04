루비오 “중국 천안문 사태 37주년···어떤 검열도 과거 지울 수 없어”

마코 루비오 미 국무장관이 3일 천안문 사태 37주년을 하루 앞두고 중국의 검열을 정면 비판하는 성명을 발표했다.

루비오 장관은 이날 성명에서 "6월 4일, 세계는 중국 공산당이 천안문 광장과 인근에서 수천명의 평화 시위대를 공격하도록 군에 명령한 지 37주년을 맞는다"며 "목숨을 잃은 중국의 학생, 노동자, 그리고 일반 시민들은 천부적 권리를 행사하고 민주적 개혁과 부패 척결을 요구하기 위해 그 자리에 모였다. 우리는 그들의 삶을 기억하고 그 유산을 기린다"고 밝혔다.

이어 "어떤 검열도 과거를 지울 수 없다"며 "자유로운 표현과 평화적 집회라는 양도할 수 없는 권리를 지키기 위해 희생한 이들은 언젠가 반드시 정의를 되찾을 것이다"이라고 강조했다.