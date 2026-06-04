현대글로비스, 암스테르담에 유럽 완성차 공급망 허브 구축···배 3척 동시 대고 차량 2만대 보관

현대글로비스가 네덜란드 암스테르담항에 완성차 공급망 허브를 구축했다. 항만에 자동차운반선 전용 터미널을 마련하고 차량 보관, 출고 전 품질점검, 내륙운송까지 이어지는 통합 서비스를 제공해 글로벌 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

현대글로비스는 네덜란드 암스테르담 항만청과 ‘유럽 완성차 공급망 허브 구축을 위한 협약’을 체결했다고 4일 밝혔다. 암스테르담 현지에서 열린 협약식에는 이규복 현대글로비스 대표이사와 코엔 오버툼 암스테르담 항만청 대표이사 등이 참석했다.

이번 협약으로 현대글로비스는 암스테르담 항만에 총 48만㎡ 규모의 완성차 물류 전용 거점을 확보하게 됐다. 이 부지에는 최대 3척의 자동차운반선이 동시에 접안할 수 있는 선석과 2만대 이상의 차량을 보관할 수 있는 치장장, 출고 전 품질점검 시설 등이 들어선다. 효율적인 철도 수송을 위한 인입철로도 함께 활용할 계획이다.

이 터미널은 2027년 1월부터 본격적인 운영에 들어가며, 현대글로비스 유럽법인이 운영을 전담한다. 현대글로비스가 유럽 지역에서 단독으로 완성차 물류 전용 항만 거점을 확보한 것은 이번이 처음이다.

현대글로비스는 암스테르담항 거점을 활용해 해상과 내륙을 잇는 원스톱 물류 서비스를 선보일 예정이다. 유럽으로 수입되는 차량은 하역 후 항만에 보관되며, 고객사의 요청에 따라 품질 점검을 거친 뒤 내륙 운송 네트워크를 통해 유럽 각국 딜러사로 배송된다. 반대로 유럽에서 수출되는 차량은 현지 공장에서 암스테르담항까지 내륙 운송한 뒤 해상 운송으로 연결되는 전 과정을 현대글로비스가 통합 수행한다.

유럽의 자동차 수출입 물동량은 2025년 1000만대에서 2028년 1140만대, 2030년 1240만대로 꾸준히 늘어날 전망이다. 특히 독일과 ‘베네룩스 3국’이 유럽 전체 자동차 수요의 약 28%를 차지하는 만큼, 현대글로비스는 접근성이 뛰어난 암스테르담항을 중심으로 내륙운송 경쟁력을 극대화할 방침이다. 현대글로비스는 전용 거점 확보를 통해 항만 내 차량 체류 시간을 줄이고 고객사별 맞춤형 물류가 가능해질 것으로 기대된다고 밝혔다.

현대글로비스는 철도를 통한 내륙운송 비중을 확대하고 선박 기항 기간을 최소화해 운송 과정에서의 탄소 배출량도 감축해 나갈 계획이다. 앞서 현대글로비스는 2018년 평택항 자동차전용터미널을 구축하고, 2019년 미국 필라델피아 항구 내 야적장을 확보하는 등 글로벌 완성차 물류 거점을 지속해서 넓혀왔다.

이상진 현대글로비스 유럽법인장은 “암스테르담을 단순한 선박 입항 거점이 아니라 차량 보관과 품질점검, 출고, 내륙 배송을 아우르는 유럽 완성차 공급망 허브로 발전시켜 나갈 계획”이라며 “고객사에 더욱 안정적이고 효율적인 통합 물류 서비스를 제공하겠다”고 말했다.